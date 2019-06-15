15.06.2019 20:33
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SPOR Boluspor'da başkan yeniden Necip Çarıkcı

Boluspor'da başkan yeniden Necip ÇarıkcıMurat KÜÇÜKBOLU,(DHA) -Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'un olağan kongresinde mevcut başkan Necip Çarıkçı yeniden başkan seçildi.

Boluspor'da başkan yeniden Necip Çarıkcı
Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA) -
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'un olağan kongresinde mevcut başkan Necip Çarıkçı yeniden başkan seçildi.
30 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen Boluspor'un olağan kongresi Karaçayır Mahallesi'nde bulunan halı sahada gerçekleştirildi. Kongreye, delegeler, eski kulüp başkanları, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Mevcut Başkan Necip Çarıkcı'nın tek aday olarak girdiği kongre, eski başkanların kulübün borcu üzerinden yaptıkları konuşmalar gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yeniden başkan seçilen Çarıkçı, Aslında aday olmak istemiyordum. Ama yaptığımız görüşmelerde başka bir adayın çıkmaması üzerine kulübün başkansız kalmaması için aday oldum. 5 saat içerisinde de listemizi yaptık. Bu sene zor bir sene. Zor bir lig. İnşallah eski başkanlarla beraber bu ligde başarı sağlarız. Yeni sezon Boluspor'a hayırlı olsun dedi.SPOR Boluspor'da başkan yeniden Necip Çarıkcı
Kaynak: DHA
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