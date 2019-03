Spor Boluspor'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor

Kaynak: DHA

Spor Boluspor 'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyorMurat KÜÇÜK BOLU,( DHA ) - Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak play-off'a kalabilmek için Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmaları gerektiğini belirterek, Gönül ister ki ligi ikinci bitirelim. Play-off için şansımız var mı Var. Bunun için de kazanmamız gerekiyor. Son maçı kazandık mutluyuz. Umarım böyle devam eder dedi.Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, Salı günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade ederek Milli takım arası nasıl olduğumuzu Gençlerbirliği maçı bize gösterecek. Çok iyi değerlendirdiğimizi çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bunun yanında bir de hazırlık maçı yaptık Kasımpaşa ile. Hem gençlerimizi görme şansımız da oldu. Bu maçta onlara şans verdik. Ufak tefek sakatlık problemi olanlar da vardı. Onlar da yavaş yavaş düzeliyor. Daha iyi duruma geliyor. Takım da fiziksel olarak iyi duruma geliyor. Bundan sonraki süreçte hem gençlerimize daha bol şans vererek hem de oynayacağımız maçlarda gençlerimize daha bol şans vererek hem de oynayacağımız her maçı kazanmak için doğru strateji ile rakiplere yaptığımız analiz doğrultusunda iyi çalışıyoruz. Sonuç olarak oyuncuların isteği arzusu çok iyi hoşumuza giden bu. Her maçı kazanmak için oynayacağız. diye konuştu.LİGDE HERKES HERKESİ YENEBİLECEK KAPASİTEDEÖnlerinde zorlu bir fikstür olduğunu anlatan Kaynak, Bu ligde herkes herkesi yenebilecek kapasitede biz her maçı doğru strateji ile bazen rakip sahada pres ile bazen kendi sahamıza çekilerek oynamaya çalışıyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Çünkü iyi futbol oynarsanız devamı gelir. Fikstür tabi ilk 6 içerisinde oynayan 6 takım ile maçımız var. Bunlar da hem oyuncular için bir sonraki dönem için transfer zamanı için hem kendini gösterme yarışma için hangi seviyede görmemiz açısından bir test olacak. Ben oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Çok iyi sonuçlarla çıkacağız ifadelerini kullandı.PLAY-OFF İÇİN ŞANSIMIZ VARPlay-off şanslarını da değerlendiren Orhan Kaynak, Gönül ister ki ikinci bitirelim. Ama play-off için şansımız var mı Var. Bunun için de kazanmamız gerekiyor. Son maçı kazandık mutluyuz. Umarım böyle devam eder. Gençlerbirliği lider bir takım. En azından ilk ikinin içinde olan bir takım. Sezon başından beri kazanan bir takım. Teknik direktör değişikliğine de gitti. Süper Lig'de oynamış birçok oyuncusu da var. Bu iş biraz daha hava işi. Bazen havanızı kaybedebiliyorsunuz. Sonradan Osmanlıspor, Denizlispor çok iyi çıkış yaptı. Gençlerbirliği güçlü bir takım. Ne olursa olsun güçlü bir takım. İyi konsantre olacağız. Bütün takım olarak. Kazanmak için oynayacağız şeklinde konuştu.(FOTOĞRAFLI)