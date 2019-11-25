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Spor branşları tanıtıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Herkes için spor" sloganı ile başlatılan proje kapsamında, öğrencilere spor branşları tanıtıldı.

25.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:57Spor branşları tanıtıldı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından "Herkes için spor" sloganı ile başlatılan proje kapsamında, öğrencilere spor branşları tanıtıldı.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen spor branşları tanıtım günlerine ilimizdeki öğrenciler, veliler ve antrenörler katıldı.

Tanıtım günlerinde tecrübeli hocalar, davetlilere farklı spor branşları ile ilgili bilgiler anlatarak tanıtım yaptılar. Spor branşları tanıtım günlerine katılan veliler ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek; "Çok güzel bir tanıtım etkinliği olmuş. Çocuklarımızla beraber geldik. Bilmediğimiz sporları tanıma imkanı bulduk. Herkese teşekkür ediyoruz" dediler. - SİVAS

Farabi, Spor

Kaynak: İHA

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