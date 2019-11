Spor bu takımın tamamı öğrenci

SPOR Bu takımın tamamı öğrenciMesut MADANBURDUR, (DHA)-BURDUR'da Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kadrosundaki 31 futbolcunun tamamı üniversite öğrencisi. Futbolcular, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada eğitim ve sporun bir arada olmayacağını düşünenlerin yanıldığını söyledi.Spor Toto BAL 7'nci Grup'ta, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile birlikte Burdur 'u temsil eden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kadrosundaki oyuncuların tamamı üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Kısa adı 'MAKÜ Spor' olan takımın kadrosunda 31 futbolcu bulunuyor. Bunlardan 25'i Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, 2'si aynı bölümde yüksek lisans yaparken, 4 futbolcu ise Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afet ve Acil Yardım Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Basın Yayıncılık Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşuyor.Takım kaptanı ve Spor Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Akın Aykın (25), Bu kulüpte beşinci senem. 4 senedir kaptanlığını yapıyorum. Daha önce Antalyaspor, Tavşanlı Linyitspor gibi kulüplerde oynadım. Futbolun içerisinde 15 seneyi doldurdum. Şu anda elimizden geldiğince takımımıza katkı vermeye çalışıyorum dedi.'EĞİTİMİN İÇİNDE SPOR, SPORUN İÇİNDE DE EĞİTİM'Eğitimle futbolu bir arada götürdüğünü aktaran Akın Aykın, Hem eğitimin hem sporun içerisinde olmaya çalışıyoruz. İkisi bir arada gitmiyor diyen ailelere küçük bir hatırlatma yapalım. Eğitimin içinde her zaman spor, sporun içinde de her zaman eğitim mevcut. Böyle düşünen ailelerimizi bu zihniyetten uzaklaştırabilirsek, biz eğitimciler olarak çok memnun kalırız. İnşallah aileler çocuklarının hem eğitimine hem de sporuna önem verir. Böylece geleceğe hayırlı evlatlar ve başarılı sporcular yetiştirmiş oluruz diye konuştu.Kaptan Akın Aykın, yüksek lisansını tamamladıktan sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne akademisyen olarak hizmet etmek istediğini de belirtti.'HEDEFLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ'Takım oyuncusu Cengizhan Yılmaz (25), Bu takıma 5 yıldır hizmet ediyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisansıma devam ediyorum. En başından beri inanarak çıktığımız bu yolda hedeflerimizi yerine getireceğiz. Hem eğitimi hem sporu bir arada götürüyoruz. Bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Biz bu fedakarlıkları fazlasıyla yaptık dedi.'ÇOK MUTLU VE HUZURLU BİR ORTAM VAR'Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Alişan Şimşek (21), Burdurluyum. Bu memleketin çocuğuyum. Burada çok mutlu ve huzurlu bir ortam var. Antalya Şimşekspor U12 takımında futbola başladım. Daha sonra Bucaspor altyapısına transfer oldum. Daha sonra Bölgesel Amatör Ligi'nde Konyaaltı Spor'da oynadım. Üniversiteyi kazanınca MAKÜ Spor'a transfer oldum diye konuştu.'BURADA GAYET MUTLUYUZ'Çocukluğundan bu yana kendisine okul veya futboldan birisini tercih etmesi yönünde telkinde bulunulduğunu söyleyen Şimşek, şöyle konuştu Ama biz ikisinin bir arada götürüleceğini ispatladık. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisiyim. Takımımız tamamen öğrencilerden kurulu bir ekip. Hedefimiz bu şehri ve bu okulu olabildiğince iyi bir şekilde temsil etmek. Burada gayet mutluyuz. Burada büyük bir sirkülasyon var. Seneye ben mezun olacağım. Okulu ve futbolu beraber devam ettirmeye çalışıyorum. Ben 12 yaşında futbola başladım ailemden ayrılarak. Bize bu ikisinin bir arada gitmeyeceğini söylediler ama biz ikisinin bir arada gideceğini söyledik. Futbolun bilimsel tarafını yaşımız ilerleyinceye kadar sahaya yansıtacağımızı söyledik. Ailelere tavsiyem futbol ve eğitim ikisi bir arada götürülmeyecek bir şey değil. Aileler ikisini bir arada götürmeleri için çocuklarına destek olsun. Doğru ortam ve doğru insanları bulduğunuz zaman çok mutlu oluyorsunuz. MAKÜ'de böyle bir ortam var.'EĞİTİM VE FUTBOL ÇOK İYİ GİDİYOR'Futbola 11 yaşındayken Denizlispor altyapısında başladığını söyleyen Aşkın Çetin (23), 20 yaşına kadar Denizlispor altyapısında oynadım. Daha sonra MAKÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. İlk senemde Bölgesel Amatör Ligi'nde Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'da şampiyonluk yaşadım. Aksaray Belediyespor, Serinhisar ve Sandıklıspor'da oynadım. Bu sene okul takımında oynamak nasip oldu. Takım olarak genç oyunculara sahibiz. Mücadele eden, koşan bir takımımız var. Hedefimiz Burdur'u, MAKÜ'yü en iyi şekilde temsil etmek. Eğitim ve futbol çok iyi gidiyor. Hocalarımız çok anlayışlı. Derslerimize giriyoruz, sporumuzu yapıyoruz. Şimdi MAKÜ Spor'da futbolcu olarak hizmet ediyorum. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıp okuluma akademisyen olarak hizmet etmek istiyorum, hedefim bu. İnşallah hedeflediğimiz yerlere geliriz dedi.'MADDİ ANLAMDA BİR DESTEĞİMİZ YOK'Takımın yaş ortalamasının 21 olduğunu söyleyen MAKÜ Spor Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Kılınç da şunları kaydetti Futbolcularımızın tamamı öğrenci. Yaş ortalaması olarak Türkiye'nin en alt yaş grubuna sahip takımız. Bölgesel Amatör Ligi'nin ruhuna sahip bir takıma sahibiz. Amatörce bu işi dert edinmiş arkadaşlarımız. Bu lig çetin bir lig. Elbette oldukça fazla maddi anlamda ekonominin döndüğü bir lig ama bu arkadaşlarımız sadece ve sadece üniversitenin adını en iyi şekilde duyurmak, Burdur'u en iyi şekilde temsil etmek adına onurlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'nin en az bütçesine sahip takımız. Biz Akif'in üniversitesiyiz, Akif'in adına yakışır bir futbol ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu andaki yerimiz kimseyi aldatmasın. Futbol mantalitesi olarak olumlu sinyaller veren ve seyir zevki olarak da oldukça yüksek maçlar oynayan genç bir takımız. Ligde şu an gençlere en fazla süre veren takım olma özelliğini koruyoruz. Centilmenlikte de birinci sıradayız. Bu çocuklar sadece ve sadece onurlarıyla hiçbir destek olmadan mücadele ediyor. Burdur takımıyız ama hiçbir desteğimiz yok. Sadece Sayın Rektörümüz ve üniversite yönetiminin verdiği özel destekler var ancak onlar da bir yere kadar. Gönül isterdi ki Burdur maddi anlamda takıma sahip çıksın, takımını desteklesin. Ancak maddi anlamda bir desteğimiz yok. Ne olursa olsun bütün olumsuz şartlara rağmen en iyi şekilde mücadele edip, Burdur'a uygun bir takım olarak sezonun sonunu getireceğiz.