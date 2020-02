Spor burak kızılhan: 29'uncu şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam

SPOR Burak Kızılhan: 29'uncu şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tamMustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İstanbul,(DHA) -Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, futbol takımının camianın desteği ile çıkacakları her maçta gol atarak 29'uncu şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor.Toplantıda açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, futbol takımının camianın desteği ile çıkacakları her maçta gol atarak 29'uncu şampiyonluğa ulaşma inançlarının tam olduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu okuyan Burak Kızılhan, yaptığı açıklamada şunlar dile getirdi:"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sizlerden aldığımız destekle kısa ve uzun vadede planlarımızı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Tüm çalışmaların üzerine bir yandan çıkan finansal problemlerin çözüm noktasında başkanımızın önderliğinde gerçekleşen mücadelemizi sürdürüyoruz. Kulübümüz, önümüze çıkan tüm engellere karşı geçit vermeyen sarı-lacivert duvarıyla yoluna devam etmiştir. Başarımızın büyüklüğünü inancımızın büyüklüğü belirler. Futbol takımımızın camiamızın desteğiyle çıkacakları her maçta bambaşka bir inançla 29'uncu şampiyonluğa ulaşacağına inancımız tamdır" dedi.