SPOR Burak Yılmaz Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız
Burak Yılmaz: Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız"Devletimiz önlem alıyor.
15.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:48
Burak Yılmaz: Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız
"Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız"
Serhan Türk - Kaan Ülker/ İstanbul,(DHA) -
Burak Yılmaz, "Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız" dedi.
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, koronavirüs sebebiyle çok panik olduğunu ifade ederek, "Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an. Tedbirler alınmış durumda, haddimi aşmak istemiyorum ama yabancı arkadaşlara söylüyorum hepimizin canı, evladı var. Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Nasıl etkiler hep beraber çıkıp göreceğiz. Biri şampiyon olacak biri galip gelecek, biri mağlup olacak. Her şey insan sağlığı için. Hepsinin tedirginliği var, paniği var biz de hafta içinde onlarlaydık konuştuk, doktorlarla konuşturduk, gerekli açıklamalar her şey yapıldı. Yabancı arkadaşlar ne yapsınlar kendi ülkelerine mi gitsinler. Hiçbir şeye karşılık konuşma yapmadım, herkes sakin olsun, kendi insanımız da sakin olsun" dedi.
"Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız"
Serhan Türk - Kaan Ülker/ İstanbul,(DHA) -
Burak Yılmaz, "Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız" dedi.
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, koronavirüs sebebiyle çok panik olduğunu ifade ederek, "Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an. Tedbirler alınmış durumda, haddimi aşmak istemiyorum ama yabancı arkadaşlara söylüyorum hepimizin canı, evladı var. Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Nasıl etkiler hep beraber çıkıp göreceğiz. Biri şampiyon olacak biri galip gelecek, biri mağlup olacak. Her şey insan sağlığı için. Hepsinin tedirginliği var, paniği var biz de hafta içinde onlarlaydık konuştuk, doktorlarla konuşturduk, gerekli açıklamalar her şey yapıldı. Yabancı arkadaşlar ne yapsınlar kendi ülkelerine mi gitsinler. Hiçbir şeye karşılık konuşma yapmadım, herkes sakin olsun, kendi insanımız da sakin olsun" dedi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Burak Yılmaz Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız
Etiketler : Burak Yılmaz, Bora Füzesi, DHA, Güncel
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