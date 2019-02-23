Spor Burdur
'da karate heyecanı
Mesut MADANBURDUR, (DHA
) -
ANADOLU Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Burdur'da başladı.
Hüsnü Bayer
Spor Salonu'nda başlayan turnuvada 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular kozlarını paylaşıyor. İki gün sürecek turnuvaya Adana
, Antalya
, Hatay
, Isparta
, Mersin
, Kahramanmaraş
ve Karaman
illerinden kız ve erkeklerde toplam 100 sporcu katıldı.
Turnuvada ilk 6 sırayı alacak takımlar 23-24 Mart tarihleri arasında Kütahya
, Kırşehir
, Bayburt
ve Van
'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Bayer, DHA, Burdur, Güncel
Kaynak: DHA