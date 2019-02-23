23 Şubat 2019, 17:30
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Spor Burdur'da Karate Heyecanı

Spor Burdur'da karate heyecanıMesut MADANBURDUR, (DHA) -ANADOLU Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Burdur'da başladı.

Spor Burdur'da karate heyecanı

Mesut MADANBURDUR, (DHA) -

ANADOLU Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Burdur'da başladı.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda başlayan turnuvada 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular kozlarını paylaşıyor. İki gün sürecek turnuvaya Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman illerinden kız ve erkeklerde toplam 100 sporcu katıldı.

Turnuvada ilk 6 sırayı alacak takımlar 23-24 Mart tarihleri arasında Kütahya, Kırşehir, Bayburt ve Van'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Bayer, DHA, Burdur, Güncel
Kaynak: DHA