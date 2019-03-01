Spor Burdur'da tekvando heyecanı
Mesut MADANBURDUR,(DHA) -
OKUL Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Tekvando Grup Birinciliği müsabakaları Burdur'da başladı.
Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen 3 gün sürecek müsabakalara Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Burdur, bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir ve Uşak illerinden 400 sporcu katılıyor. Dereceye giren sporcular 5-7 Nisan'da Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
DHA, Burdur, Güncel
Kaynak: DHA