01 Mart 2019, 13:48
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Spor Burdur'da Tekvando Heyecanı

Spor Burdur

Spor Burdur'da tekvando heyecanıMesut MADANBURDUR,(DHA) -OKUL Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Tekvando Grup Birinciliği müsabakaları Burdur'da başladı.

Spor Burdur'da tekvando heyecanı

Mesut MADANBURDUR,(DHA) -

OKUL Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Tekvando Grup Birinciliği müsabakaları Burdur'da başladı.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen 3 gün sürecek müsabakalara Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Burdur, bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir ve Uşak illerinden 400 sporcu katılıyor. Dereceye giren sporcular 5-7 Nisan'da Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak. DHA, Burdur, Güncel
Kaynak: DHA