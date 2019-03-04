Spor Burdur
'daki tekvando heyecanı sona erdi
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Mesut MADANBURDUR, (DHA
) -
BURDUR'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Tekvando Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Hüsnü Bayer
Spor Salonu'nda 3 gün süren müsabakalara Afyonkarahisar
, Aksaray
, Antalya
, Aydın
, Burdur, Bursa
, Denizli
, Isparta
, İzmir
, Karaman
, Kırşehir
, Konya
, Kütahya
, Manisa
, Muğla
, Nevşehir
ve Uşak
'tan 350'den fazla sporcu katıldı.
Dereceye girenlerin Konya'da 5- 7 Nisan
'da yapılacak Türkiye
Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandığı turnuvada ödülleri Vali Yardımcısı Yakup Tat
, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakan Danışmanı Yusuf Tanrıverdi
, Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya
ile Okul Sporları ve Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever verdi.
DHA, Burdur, Güncel
Kaynak: DHA