SPOR Bursaspor antrenmanlara devam ediyor

SPOR Bursaspor antrenmanlara devam ediyorVIDEO YOKGürkan DURALBURSA,(DHA) -TFF 1'inci Lig'de maçların oynanmaya devam edileceği açıklamasının ardından topbaşı yapan kulüpler arasındaki Bursaspor'da sezonun kalan bölümü için hazırlıklar devam ediyor.

14.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:56
SPOR Bursaspor antrenmanlara devam ediyor
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Gürkan DURALBURSA,(DHA) -
TFF 1'inci Lig'de maçların oynanmaya devam edileceği açıklamasının ardından topbaşı yapan kulüpler arasındaki Bursaspor'da sezonun kalan bölümü için hazırlıklar devam ediyor.
8 Mayıs Cuma günü itibariyle hazırlıklarına yeniden başlayan Bursasporlu oyuncular, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını sürdüren yeşil beyazlılar, teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetiminde koşu çalışmalarıyla yeniden eski kondisyonuna ulaşmak için çaba gösteriyor. Oyuncular, gruplar halinde ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak koşu çalışmalarına devam ediyor. SPOR Bursaspor antrenmanlara devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, DHA, Güncel, Haber

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