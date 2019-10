Spor bursaspor, cumhuriyet bayramı'nı altyapı oyuncularıyla kutladı

SPOR Bursaspor , Cumhuriyet Bayramı'nı altyapı oyuncularıyla kutladıGürkan DURAL BURSA (DHA) - Bursaspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı altyapı oyuncularıyla birlikte kutladı. Vakıfköy'deki antrenman öncesi konuşan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Bazen oyun planlarının içinde topu rakibe verir, savunma ağırlıklı plan yaparsanız, bazen hücum ağırlıklı oynarsınız. Maç kazanmanın çeşitli planları var, o planlar tutuyorsa başarılısınız dedi.Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda deplasmanda karşılaşacağı Bayburt İl Özel İdare Spor karşılaşmasının hazırlıklarını, altyap tesisleri olan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Taraftara da açık olan antrenman öncesinde Bursaspor'un altyapısında ter döken oyuncular bir araya gelerek '29 Ekim' yazısını oluşturdu. Taraftarın da alkışlarla destek verdiği görsel şölende A takım teknik heyeti ve oyuncuların yanı sıra Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan da yer aldı.KOREOGRAFİ DUYGULANDIRDIGerçekleştirilen koreografinin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Koreografinin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Koşukavak, emeği geçen herkesi tebrik ederek kendilerini bu durumun çok duygulandırdığını belirtti.HEDEF TURU GEÇMEKİstanbulspor galibiyetinin ardından kupada Bayburt İl Özel İdare Spor ile karşılaşacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, 'Bu maçta daha az şans verdiğimiz oyuncularla ve U19 Takımı'nda oynayan 3-5 oyuncu takviyesiyle gideceğiz. İnşallah orada turu atlar geliriz. Sonrasında da ligde çok önemli bir Balıkesirspor maçı oynayacağız, dönüşte bu maça hazırlanacağız' dedi.BURSA'NIN KALBİ BURASIVakıfköy'de antrenman yapmalarına ilişkin konuşan Koşukavak, 'Ben burayı çok seviyorum. Sezon başında da gelmiştim. Çalışma şartları çok güzel. Bugüne kadar Vakıfköy ile alakalı çok duyduğum şey vardı. Gerçekten Bursa'nın kalbi burası. Çok güzel oyuncuların geldiği gibi bundan sonra da oyuncuların buradan yetişeceğini düşünüyorum' diye konuştu.MAÇ KAZANMANIN ÇEŞİTLİ PLANLARI VARSon haftalarda kazanan görüntüsüyle dikkat çeken takımın, oyununun eleştirilmesine rağmen kazanmaya devam etmesine yönelik gelen soruyu yanıtlayan Koşukavak, 'Her maçın hikayesi başka. Her maçın organizasyonu başka, çünkü rakip başka. İstanbulspor maçınınm hazırlığı savunma kurgusu üzerineydi. İstanbulspor 4 senedir bir arada oynayan oyunculardan kurulu bir takım. 3 sene o oyuncularla çalıştım, o oyunu nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorum, oyuncuların reaksiyonlarını da çok iyi biliyorum. Topa sahip olma konusunda şu anda Hatayspor ile ikisi lig lideri. Hücum gücü çok güçlü bir takım. Oyunun planı buydu, böyle kazanacağımızı planlamıştım, böyle de kazandık. Altay maçında da istatistikler verilere göre bizi gösterse de kaybettik. Bazen oyun planlarının içinde topu rakibe verir, savunma ağırlıklı plan yaparsanız, bazen hücum ağırlıklı oynarsınız. Maç kazanmanın çeşitli planları var, o planlar tutuyorsa başarılısınız' ifadelerini kullandı.İÇ SAHA AVANTAJINDAN FAYDALANIYORUZOyunun her zaman iki tarafını düşündüğünü belirten Koşukavak, 'Tek yönlü bir takım olursanız takılırsınız. Oyunun iki tarafını da oynamak istiyorum. Ligde şampiyonluğa oynayan takımlar iç sahada etkili. İç saha avantajı diğer takımlarda da var. Dünyanın her tarafında bu böyle. Biz de bu avantajlardan faydalanıyoruz ama deplasmanda da kazanmak gerekiyor, iç sahada kaybetmez deplasmanlardan puanlarla dönerseniz iddialı takım oluyorsunuz' şeklinde konuştu.Puan silme cezasının etkilerinin artık geride kaldığını ve bunu konuşmanın mantığı olmadığını kaydeden Koşukavak, şampiyonluk söylemlerine yönelik ise erken olduğunu ve ligin çok hızlı değişkenliklere sahip olduğunu kaydetti.Daha sonra taraftarı önünde çalışan Bursaspor, ısınma hareketleri ve topla çalışmasının ardından taktik idmanla idmanı tamamladı.