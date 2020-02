Spor bursaspor'da sedat dursun ve tayfur bingöl açıklamalarda bulundu

SPOR Bursaspor 'da Sedat Dursun ve Tayfur Bingöl açıklamalarda bulunduSedat Dursun: Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz'İbrahim Üzülmez farkını gösteriyor'"Erzurumspor maçı çok önemli?Tayfur Bingöl: 12 haftanın her maçı final"Şampiyon olmak istiyoruz"Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'da Sedat Dursun, İbrahim Üzülmez'in gelişinin ardından değişim yaşandığına işaret ederken, ikinci yarının en iyi takımı olduklarını söyledi. Tayfur Bingöl ise, "12 haftanın her maçı bizim için final niteliğinde. Erzurumspor karşısında da kazanarak devam etmek istiyoruz? dedi.TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, oyuncuların moralli olduğu gözlemlendi. Antrenman öncesinde oyuncular Sedat Dursun ve Tayfur Bingöl basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Süper Lig'in 22'nci haftasında 2-1 kazandıkları Adana Demirspor maçının zor geçeceğini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını kaydeden başarılı savunmacı Sedat Dursun, 'Taraftarımızın önünde kazanmasını bildik. İstekli ve arzulu bir oyun vardı. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Artık lig de daralıyor, bunun bilincindeyiz. Her maçımızın final olduğunu biliyoruz, bunun bilincinde maçlara çıkıyoruz. Hedefimiz olan şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz' diye konuştu."İBRAHİM ÜZÜLMEZ FARKINI GÖSTERİYOR"İbrahim Üzülmez'in gelmesinin ardından değişimin gerçekleştiğine işaret eden Sedat Dursun, 'Hem motivasyon anlamında hem fiziksel anlamda hocamız maçlara bizi inanılmaz hazırlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, geldiğinden beri 5 galibiyet aldık. İkinci yarının en iyi takımız, en çok galibiyet alan takımıyız. Biz bunu içeride de görüyoruz, sahaya çıktığımızda da bu farkı gösteriyor. Hem tecrübelerinden, futbolculuk hayatından, hem de hırsından bizleri nasiplendiriyor' şeklinde konuştu."ERZURUMSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ?B.B Erzurumspor maçına ilişkin görüşlerini de paylaşan Dursun, 'Hocamız, Adana ve Erzurum maçlarında yensek de yenilsek de ligin uzun bir maraton olduğunu, yine hiçbir şeyin bitmediğini söylemişti. Erzurum ya da Altay olarak bakmıyoruz. Her maçımıza kazanma amacıyla bakıyoruz. Erzurumspor da bizim rakibimiz sonuçta, elbette çok önemli bir maç. İçeride kazanmasını biliyoruz ama deplasmanda da iyi bir istatistik yakalamaya başladık. Hedefimiz Erzurum'dan puan ve puanlarla dönmek' ifadelerini kullandı.TAYFUR BİNGÖL: 12 HAFTANIN HER MAÇI FİNALAdana Demirspor maçında sergiledikleri performansı BB Erzurumspor maçına da yansıtmak istediklerini kaydeden Tayfur Bingöl ise, 'Puanımızı 39 yaptık, birinci sıradan aşağı inmek istemiyoruz. 12 hafta kaldı, bu 12 haftanın her maçı bizim için final niteliğinde. Erzurumspor karşısında da kazanarak devam etmek istiyoruz' dedi."VOLKAN ŞEN'İN VİDEOLARINI İZLEDİM"Adana Demirspor maçı öncesinde takımın önemli ismi Volkan Şen'in analizlerini yaptıklarını ve videolarını izlediğini belirten Tayfur Bingöl, 'Sahada atacağı her adımı biliyordum. Kendimi güçlü ve kuvvetli tutup kontrollü olmaya çalıştım, takımımıza da büyük bir etkisi oldu' değerlendirmesinde bulundu."ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"Devre arasındaki transferlerin takımı olumlu anlamda çok etkilediğini vurgulayan Tayfur Bingöl, 'Hem takımın kalitesi arttı hem de saha içerisindeki ofansif etkiyi artırdı. Güzel sonuçlar elde ettik. Böyle devam etmek istiyoruz. TFF 1'inci Lig, ne olacağı belli olmayan bir lig. Biz önlemlerimizi aldık, hocalarımızın biz de etkisi çok büyük. Bu ligin sürprizlerini iyi biliyorlar, biz de ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Bursaspor'da oynuyoruz, her şeyin birincilik için olması gerekiyor, biz de sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.(FOTOĞRAFLI)