SPOR Bursaspor'dan taraftarlı antrenman

Gürkan DURAL BURSA,(DHA) - TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinin ilk maçında yarın evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, bu maça dair hazırlıklarını taraftarına açık olarak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

3 bin Bursaspor taraftarı, sosyal mesafeye uygun olarak tribünlerde yerlerini alırken, yeşil beyazlı oyuncuların sahaya adım atmasıyla büyük coşku yaşadı. Yaktıkları meşaleler ile görsel şölen oluşturan Bursaspor taraftarı, antrenman boyunca takımlarına desteklerini tezahüratlarla sürdürdü. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan yeşil beyazlı oyuncular, sonraki bölümde ise duran top çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın sonuna doğru takımı tekrar tribünlere çağıran taraftarlar, kritik Adana Demirspor mücadelesi öncesi takımı bağrına bastı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sezon başındaki hedeflerinin Süper Lig'e direkt çıkmak olduğunu belirterek, çok şanssız maçlar kaybettiklerini ifade etti. Bu lig enteresan bir lig diyen Başkan Mestan, Puan silme cezası alan 3 takımın da küme düşeceğini söylemişlerdi. İkisi küme düştü, biz ise çok şükür şu an Süper Lig'e oynuyoruz. Yarın zor bir rakibe karşı oynayacağız. Onlar da güçlü, biz de şampiyon olmuş bir camiayız. Süper Lig'e çıkarak çifte bayram yaşayacağımızı düşünüyorum şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan antrenmanı tribünden izledi. Aktaş ve Salman, teknik direktör İrfan Buz ile bir süre sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 21.00'de oynanacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.