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Spor bursaspor'un yeni transferi tayfur bingöl ilk antrenmanına çıktı

SPOR Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktıGürkan DURALBURSA,(DHA)Bursaspor'un Serdar Özkan'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

15.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:52
SPOR 'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı
Gürkan DURALBURSA,(DHA)
Bursaspor'un Serdar Özkan'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı.
TFF 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından tempolu koşular yapan yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Tayfur Bingöl ise takımdan aynı düz koşu yaptı.
(FOTOĞRAFLI)
Spor bursaspor'un yeni transferi tayfur bingöl ilk antrenmanına çıktı

Tayfur Bingöl, Serdar Özkan, Bursaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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