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SPOR Bursasporlu futbolculardan hastane personelleriyle 'Evde kal' çağrısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi yöneticileri, hastane hekimleri, personeli ile Bursasporlu futbolcu ve teknik ekip #EvdeKalBursa çağrısında bulundu.

25.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:02
SPOR Bursasporlu futbolculardan hastane personelleriyle 'Evde kal' çağrısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi yöneticileri, hastane hekimleri, personeli ile Bursasporlu futbolcu ve teknik ekip #EvdeKalBursa çağrısında bulundu.

Yaklaşık 4 dakikalık videoda BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, akademisyenler ve idari personel Bursalı vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Videoya, Bizler bu bunalımlı dönemde sizler için çalışıyoruz diye başlayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, her ihtimale karşı hazırlıklı olduklarının altını çizdi. Vatandaşa evde kalmalarını ve kendi olağanüstü hallerini ilan etmeleri konusunda uyarıda bulunan Kaya, Kısa bir zaman için, evde kalmak güzeldir ve hayat eve sığar dedi.

Hastane içerisinde görev yapan diğer anabilim dalları ve poliklinik görevlilerinin evde kal çağrısı yaptığı videoda Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin de yer aldı. Hastanede görev yapan personele seslenen Şahin, Sizler bizim için hastanedesiniz. Biz de Bursa'nın sağlığı için evde kalıyoruz. Lütfen evde kal şeklinde konuştu.

Videoya Bursasporlu futbolcular Abdullahi Shehu, Jani Atanasov, Onur Atasayar, Serdar Özkan, Özer Hurmacı ile teknik heyetten isimler de mesajlarıyla destek verdi.


- Duralbursa

Kaynak: DHA

Etiketler : Uludağ Üniversitesi, Bursa, Spor

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