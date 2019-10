Spor buse naz çakıroğlu mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız

SPOR Buse Naz Çakıroğlu Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayızVIDEO YOKAnıl UÇANİSTANBUL(DHA)Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, Rusya 'da olduğumuz süre içinde hep Mehmetçiğimiz ile ilgili bilgileri almaya devam ettik. Asıl mücadelemiz ülkemiz ve bayrağımız için. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız dedi.Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, yaşadığı şehir İstanbul'a geldi. Rusya'dan Ankara'ya geçip Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile görüşen Çakıroğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçekler ile karşılandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin Kurumsal İletişim Direktörü Canan Soysal ise Buse Naz Çakıroğlu'na başarılarından dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı adına çiçek takdim etti. Buse Naz Çakıroğlu, havalimanında Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı vererek destek verdi.Burada bir açıklama yapan Buse Naz Çakıroğlu, Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sonuç ile döndük. Dünya Şampiyonası'na giderken Tokyo Olimpiyatları'ndan önce neler yapabileceğimizi test etmek istiyorduk. Bütün amacımız buydu. Asya ve Amerika kıtasını görmek istiyorduk. Çok zorlu maçlar geçirdik. Finalde çok yorgunduk. Birer ay ara ile üç ayrı turnuvaya katıldım. İlk başta Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldum. Bir ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Bir ay sonra ise Dünya Şampiyonası'nda final oynadım. Yarı finaldeki rakibim altı kez dünya şampiyonu olan birisiydi. Çok yoğun bir maç dönemi geçirdik. Sonuçtan mutluyuz. Tokyo'da da altın alacağımızın sinyalini verdik. Biz Rusya'da olduğumuz süre içinde hep Mehmetçiğimiz ile ilgili bilgileri almaya devam ettik. Asıl mücadelemiz ülkemiz ve bayrağımız için. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ülkemizin her zaman arkasındayız dedi.