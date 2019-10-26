Haberler » Güncel » Spor busenaz çakıroğlu fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

Spor busenaz çakıroğlu fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

SPOR Busenaz Çakıroğlu Fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecekOLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA) - Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

26.10.2019 17:22
SPOR Busenaz Çakıroğlu Fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek
OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA) - Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.
Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol olacak. İnşallah Tokyo'dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim? ifadelerini kullandı.
Spor busenaz çakıroğlu fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Engelli Hollandalı'dan cami yapımını protesto edenlere tepki
19:18 İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
19:18 İstanbul 34 çift aynı anda dünyaevine girdi
19:18 Adıyaman çocukların oynadığı traktör, bir anda hareket ederek durağa girdi: 1 çocuk yaralı
19:16 Kuşadası'nda yat yarışı
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
26.10.2019 19:20:14