Spor Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

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Spor Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdiNesrin AYDIN ANKARA,(DHA) -Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası sona bugün yapılan final maçları ile sona erdi. 43 ilden 161 kulüp 630 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 kategoriden 20 madalya sahiplerini buldu.2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan ve olimpiyat kotasında bulunan Emre Lale ve Özge Bayrak Türkiye şampiyonu oldu.5 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren ve madalya kazanan sporcular şu şekildeTek erkekler 1. Emre Lale, 2. İbrahim Haktan Doğan, 3. Ahmetcan Oruç, 3. Berkay Çiçen paylaştı.Tek bayanlar 1. Özge Bayrak, 2. Aliye Demirbağ, 3. Büşra Ünlü, 3. Betül Soner.Çift erkekler 1. Mehmet Çapar-Emre Sönmez, 2. Serdar Koca-Serhat Salım, 3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş, 3.Murathan Eken-Mert Tunco.Çift bayanlar 1. Bengisu Erçetin-Nazlı Can İnci, 2. Zehra Erdem- İlayda Nur Özelgül, 3. Betül Soner- Naime Yılmaz.Karışık çiftler 1. Emre Lale-Özge Bayrak, 2. Emre Sönmez-Zehra Erdem, 3. Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül, 3. Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın.