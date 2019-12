Spor buz hokeyi federasyonu başkanı albayrak: kendimizle yarışan bir federasyonuz

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuz"Liglerdeki maç sayısını artırdık""Yabancı oyuncu için kulüplere teşvik uygulaması yaptık""2019 yılı bizim için çok keyifliydi""2020'de buz hokeyini anlatan çizgi film olacak"Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,(DHA) -Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Buz Hokeyi Federasyonu olarak biz kendimizle yarışan bir federasyonuz. Her sene üzerine koyarak branşımızı büyütmeye çalışan, genişletmeye çalışan bir federasyonuz. Genişledikçe de bu büyümeye ayak uydurmaya çalışan bir federasyonuz" dedi.TBHF Başkanı Halit Albayrak, 2019 yılında buz hokeyinde elde edilen başarıları, 2020 hedeflerini ve projelerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.Milli takıma katkıyı artırmaya çalıştıklarını belirten Albayrak, "Bizim federasyonumuzda, bizim camiamızda eksiklikler neler önce onun farkına varıyoruz. Yapmamız gerekenler neler ve yapabilecek gücümüz ne kadar?. Ne yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Bizim en başta yaptığımız şu; aslında sporcularımızın maç sayısı bizim için çok önemli. Ligde yapmış olduğu maç milli takımlarda bir kıvam sağlıyor. Biz öncelikle liglerdeki maç sayısını artırarak aslında milli takımlara olan katkıyı artırmaya çalıştık. Yüzde 30 - yüzde 40'lara varan oranda liglerdeki maç sayısını artırdık. Bununla birlikte haliyle milli takımları daha kaliteli hale getirdik" diye konuştu."YABANCI OYUNCU İÇİN KULÜPLERE TEŞVİK UYGULAMASI YAPTIK"Yabancı sporcular için kulüplere farklı teşvik uygulaması yaptıklarını belirten Halit Albayrak, "Yabancı antrenörler için teşvik uygulamaları yapıyoruz. Çünkü yabancı antrenörler, antrenörlerimizi daha iyi bir kıvama getiriyor. Bunu önemsiyoruz. Bizim takımlarımız 20 kişiden oluşuyor bir takıma 2 tane yabancı oyuncu gelmesi o antrenmanı daha kaliteli hale getiriyor. Bir kulübün antrenmana daha kaliteli hale gelince oyuna yansıyor. Oyun sayısı arttıkça tamamen o kıvam milli takımlara yansıyor. O yüzden biz sporumuzu bu yönde büyütüyoruz" ifadelerini kullandı."2019 YILI BİZİM İÇİN ÇOK KEYİFLİYDİ"Buz hokeyi branşını tanıtmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Halit Albayrak, "Bununla da yetinmiyoruz bakanlığın açmış olduğu, açacak olduğu tesisler var. O tesislerde neler yapabiliriz, buz hokeyine merhabayı nasıl dedirtebiliriz, annelere babalara nasıl tanıtabiliriz, farklı çalışmalarımız oluyor. 2019 aslında bizim için çok keyifli bir yıldı. Konusu buz hokeyi olan bir dizi televizyonlarda insanların karşısına çıktı. Yaklaşık 23 bölümlük bir diziydi. Onun da çok büyük bir katkısı oldu ve biz onunla branşımızı tanıtma fırsatı bulduk" şeklinde konuştu."2020'DE BUZ HOKEYİNİ ANLATAN ÇİZGİ FİLM OLACAK"Çocukları spora çekmek için çizgi film projelerini 2020 yılında hayata geçireceklerini söyleyen Albayrak, "Aynı şekilde şimdi çizgi film projemiz var. Ama 2019 yılına sığdıramadık ama inşallah 2020'de bizi sevenlerin bizim branşımızı tanımak isteyenlerin karşısına çıkacağız. 8-11 yaş aralığına hitap eden bir çizgi film olacak. Bunun gibi kreatif işlerle bu branşı sevdirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki ülkemizdeki her insan bir spor branş ile ilgilensin. İstiyoruz ki buz hokeyi olan yerlerde, illerde insanlar buz hokeyi ile tanışsınlar. Bizim insanımıza gerçekten keyif veren ve bizim insanımızın zevk alabileceği bir spor" dedi.Buz hokeyinin zevkli bir spor olduğunu vurgulayan Albayak, sözlerini şöyle tamamladı:"Sporu keyifli hale getiren iki öge vardır. Biri hızlılık, biri sertlik. Bizim branşımızda her iki öğe de var. Bir sporu zevkli hale ne getiriyorsa bu sporda o da var. Buz hokeyine de altı yaşında başlanıyor, biz onları motive etmeye çalışıyoruz. 23 Nisanları şenlik havasında yapıyoruz. 19 Mayıs, 29 Ekim bayramlarımızı bir şekilde değerlendirip, çocuklarımıza; ağabeylerine, ablalarına bir şenlik havası yaratıyoruz. Oyun oynatıyoruz. Yabancı takımlar misafir ediyoruz. 2019'un üzerine koyarak 2020'nin inşallah hokey dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."