Spor çalıştayı sona erdi

Başakşehir Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğinde düzenlenen 'Akademik ve Reel Sektör İş Birliğinde Spor Çalıştayı'nda sporlarla ilgilenen gençlerin talep ve dilekleri konuşuldu. İGÜ Mütevelli Başkanı Abdülkadir Gayretli, gençlerin ve sektörün ihtiyaçlarını belirlemek açısından yapılan spor çalıştaylarının önemine dikkat çekti.

Çok sayıda akademisyen ve beden eğitimi meslek yüksekokulu öğrencisinin katıldığı çalıştayda, çeşitli sporlarla ilgilenen gençlerin talep ve dilekleri konuşuldu, çözüm yolları arandı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayda, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile İGÜ Rektörü Prof. Burhan Aykaç birer konuşma yaptı.

"BAŞAKŞEHİR'DE SPOR 4 YAŞINDA BAŞLIYOR"

Çalıştaya katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şehircilik konusunda Fatih Sultan Mehmet'i örnek aldıklarını belirterek, "Şehri adab etmenin yolu insanları mutlu etmekten geçiyor. İnsanların ne ile mutlu olduğunu anlamak için de tespitler yapmamız gerekiyor. Çalıştaylar tespit yapmanın bir yolu. Bu çalıştayların gençlerin ne istediğini tespit edeceğini ve geleceğe dair yatırımlarla güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Spora önem veren bir belediyeyiz. Başakşehir'de çocuklar 4 yaşından itibaren ölçüme alınıyor. İlgilendikleri spor dalıyla ilgili yönlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin en büyük gençlik spor organizasyonunu yapıyoruz. Gençlik Oyunları'nda 25 bin genç farklı dallarda turnuvalara katılıyor" dedi.

Kartoğlu, çalıştay sonrası üniversitenin teknoloji projelerini Abdulkadir Gayretli ile inceledi. Üniversite tarafından hayata geçirilen elektrikli araba Babayiğit'i deneme fırsatı bulan Kartoğlu, üniversitenin projelerini takdir ettiğini dile getirdi.

USTA İSİMLERE PLAKET

Çalıştaya katılan özel konuklara katılımlarından dolayı plaket takdim edildi. Usta spor gazetecileri Halit Kıvanç ve Atilla Gökçe, spor spikeri Orhan Ayhan, emekli SAT komandosu Namık Ekin, teknik direktör İlyas Tüfekçi ve FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Milli Yüzücü Ahmet Nakkaş'a plaket verildi. Çalıştaya katılamayan Halit Kıvanç'ın plaketini Orhan Ayhan, İlyas Tüfekçi'nin plaketini ise kızı İlkin Tüfekçi aldı. Çalıştayda dünya şampiyonu aerobik jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya da teşekkür belgesi verildi.