Spor Camiası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Kaynak: AA

Spor camiası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakarlık ve emekleriyle toplumumuza ilham kaynağı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." ifadeleri kullanıldı.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu , federasyonun internet sitesinden yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:"Zeki, üretken, pratik ve cesur kadınlarımız, güçlü ve huzurlu bir toplumun temel taşlarıdır. Onların hayatın her alanında varlıklarını korumaları, bir ülkenin gelişmesi ve medeniyet yarışında zirvede yer alabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu bilinçle, Türkiye Basketbol Federasyonunda kadın yöneticilerimizle birlikte faaliyetlerimizi yürütürken, kadınlarımızın eşit imkanlara sahip olabilmeleri ve eşit şartlarda rekabet edebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kadınlarımızın yaşamlarını özgürce sürdürdükleri, istismar ve şiddete maruz kalmadıkları bir dünya hayaliyle; Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımız başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü kutluyorum."Kulüplerin mesajları Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, internet siteleri aracılığıyla kutlama mesajları paylaştı.Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde başkan Fikret Orman imzasıyla yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:"Ülkemizde kadınların modern yaşamda yerinin ve kimliğinin hak ettikleri noktaya yükselmesi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün girişimleriyle başlamış ve Türk kadını, yaşamın her alanında kendisini gösterme fırsatı elde etmiştir. Atatürk'ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de belirleyici bir unsur olmuştur. Annelik gibi kutsal bir görevin yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler üstlenen kadınlarımız, aile ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Kulübümüz bünyesinde de birbirinden değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız Beşiktaşımızı ileriye taşımak için emek vermektedir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim."Fenerbahçe Kulübünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında da, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; kadınlara sağlık, mutluluk ve özgürlük dolu bir gelecek diliyoruz. Hayata dair her anda, yaşamın tüm alanlarında, kadınlar ve erkekler olarak yan yana, kol kola, omuz omuzayız... Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için kadın ve erkek 'Birlikte Eşitiz' diyoruz." denildi.Galatasaray Kulübünün mesajında ise "114 yıllık tarihimizdeki her zaferde, her başarı öyküsünde kadınların izi ve alın teri var. Sevgi ve cesaretle dünyayı değiştiren, yaşamın gerçek kahramanlarına, kadınlara çok şey borçluyuz. Kadınların her alanda eşit ve adil koşullarda kendilerini ifade edebildikleri; her kadının aklıyla, kalbiyle, emeğiyle var olabildiği bir dünya diliyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.