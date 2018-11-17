Spor Camiası Baykan'ın Düğününde Buluştu

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:31



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:31

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlu Zeki Cihan Baykan, Badel Soğucaklı ile dünya evine girdi. Nikah törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlu Zeki Cihan Baykan, Badel Soğucaklı ile dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni memleketi Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski bakanlar, futbol kulübü başkanları, çeşitli sporcuların federasyon başkanları ile çok sayıda spor ve siyaset camiasından davetli katıldı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın nikahını kıydığı Zeki Cihan ve Badel çiftinin şahitliğini; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Evlan ile birlikte 18 kişi yaptı. - Konya