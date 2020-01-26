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Spor camiası Elazığ için tek ses, tek yürek oldu..

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında taraftarlar Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları unutmadı.

26.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:36
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- maçında taraftarlar 'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları unutmadı.Maçın uzatma dakikalarında, soğuk havada evlerinden uzakta kalan depremzedeler için atkı ve berelerini sahaya attı.Taraftarlar bir yandan da 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu.Kadıköy Yoğurtçu Parkı girişinde ise "Kadıköy Paylaşıyor" sloganı ile oluşturulan noktada taraftarlardan Elazığ için yardım yağdı.Yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere parkta toplandı.Taraftarlar Elazığ'daki vatandaşlar için bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra bebek bezi gibi malzemeleri de parkta topladı.Bu arada Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya da Geçmiş Olsun Türkiye'm #deprem' yazılı tişörtleriyle çıktı. Galatasaray sosyal medya sayfasından geçmiş olsun dileğinde bulundu.Beşiktaş derneklerinin temin ettiği 3806 adet battaniye, Erzurum Beşiktaşlılar Derneği aracılığıyla Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.Beşiktaş, salı günü oynanacak basketbol maçında taraftarlarını salona davet edip, devre arasında atkı ve berelerini parkeye atmasını istedi. Atkı ve bereler deprem bölgesine gönderilecek. TFF de depremde hayatını kaybedenler için bu hafta oynanan karşılaşmalardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
(İHA)
Spor camiası Elazığ için tek ses, tek yürek oldu..

Başakşehir, Fenerbahçe, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


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