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Spor camiasında büyük şok

TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tekirdağ'da hayatını kaybetti.

01.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:13
Spor camiasında büyük şok
TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköy spor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Tekirdağ 'da hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörlük görevine getirilen Yıldız, Korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Eski bir futbolcu olan Yıldız, ayrıca psikologluk da yapıyordu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Tekirdağ, Bursa, 3. Sayfa
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