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Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları

Fenerbahçe Kulübü'nün futbol takımında bir futbolcu ile bir sağlık personelinde koronavirüs bulgularına rastlanmasının ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları geldi.

25.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:37

Birçok futbol kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncusu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe 'ye geçmiş olsun mesajı gönderdi.

BEŞİKTAŞ

"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GALATASARAY

"Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncunuzun ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz."

GÖZTEPE

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz."

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce sağlık çalışanınızın ve futbolcunzun güzel haberlerini bekliyoruz. Kalbimiz sizinle."

AYTEMİZ ALANYASPOR

"Covid-19 bulgularına rastlanan oyuncu ve personelinizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Geçmiş olsun Fenerbahçe."

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF

"Spor camiası olarak üzüntülü bir haberi de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden aldık. Umuyorum ki sporcu ve sağlık heyeti çalışanı arkadaşlarımız da en yakın sürede sağlıklarına kavuşurlar. Geçmiş olsun Fenerbahçe camiası."

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Spor camiasından Fenebahçe’ye geçmiş olsun mesajları

Kaynak: DHA

Etiketler: Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haberin Videosu :

Futbol kulüblerinden Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları

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