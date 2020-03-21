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Spor camiasından Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için spor camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

21.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:36
Spor camiasından Fenerbahçe Beko'ya
Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için spor camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili açıklamasından sonra, başta Türkiye Basketbol Federasyonu ile Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kulüpleri olmak üzere birçok kulüp ve sporcu "geçmiş olsun" mesajları paylaştı.
Son olarak Barcelona kulübü ve basketbolda Avrupa Ligi organizasyonu da sosyal medyadan sarı-lacivertli ekibe destek verdi.
Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından, sarı-lacivertli kulübün açıklaması paylaşılarak, "Birlikte yeneceğiz, yanındayız Fenerbahçe." ifadesine yer verildi.
Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından ise "geçmiş olsun" ifadesini temsil eden emojiler paylaşıldı.
Türkiye'de Süper Lig'in yanı sıra alt liglerde mücadele veren birçok kulüp de paylaştıkları mesajlarla sarı-lacivertlilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Malcolm Thomas, basketbol, Türkiye, Spor

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