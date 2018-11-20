Spor Camiasından Kaymakam Ayca'ya Teşekkür Ziyareti

20 Kasım 2018 Salı 10:40



20 Kasım 2018 Salı 10:40

Hakkari spor camiası, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'yı ziyaret ederek spora verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.Hakkari Futbol İl Temsilcisi Şahin Arslan, Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulüp Asbaşkanı Selim Aşkan, Takımın Teknik Sorumlusu Sadettin Demirtaş, Colemergspor Kulüp Başkanı ve Antrenörü Hüseyin Adıyaman, İl Özel İdare Kulüp Başkan Yardımcısı Murat Taş, İl Özel İdaresi Antrenörü Davut Demir ile Çukurcaspor Kulüp Antrenörü Necmettin Aydemir, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'yı makamında ziyaret ederek spora yaptığı destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Kaymakam Ayca, ilçede 2019 yılında sportif alanda büyük kazanımlar olacağını belirterek, "Devletimiz ve hükümetimiz Çukurca ilçemizi çok önemsiyorlar. İlçemizde alt ve üstyapı işlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu hizmetleri yaparken, ilçemizin sosyal ve sportif faaliyet alanlarına da çok büyük önem verdik. 2019 yılında tamamlanacak olan spor kompleksi içerisinde ilçemiz ilk kez futbol sahasına kavuşacak. Artık Çukurcalı gençler ve sporcular kendi ilçelerinde müsabakalar yapıp sporun keyfini çıkaracaklar. İlçemize 5.5 milyona mal olacak futbol sahası, tenis kordu, rafting, çocuk oyun alanları, sinema, bowling salonunu 2019 yılında hizmete girecek ve artık ilçemiz sportif faaliyetleriyle anılacak" dedi.Hakkari Futbol İl Temsilcisi Şahin Arslan ise, Kaymakam Ayca'ya yaptığı hizmetler ve Çukurcaspor Takımına her konuda yardımcı olduğu için şükranlarını sunarak, Hakkari futbol albümünü hediye etti. - HAKKARİ