Spor camiasından şehit düşen askerler için başsağlığı mesajları

Spor camiası, Akçakale'de hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen askerler için spor camiası sosyal medya hesaplarından başsağlığı; yaralı askerler için ise acil şifalar mesajı paylaştı.

Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere paylaşılan mesajlar şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Şanlıurfa Akçakale'de hain terör örgütünün havan saldırısı, Hakkari ve Pençe Harekatı Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Şanlıurfa, Hakkari ve Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun!"

FENERBAHÇE

"Şanlıurfa'da hain terör saldırısı ve Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."

GALATASARAY

"Şanlıurfa'da düzenlenen hain terör saldırısında ve Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize ise acil şifalar dileriz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Şanlıurfa'da hain terör saldırısı ve Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucunda şehit düşen askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."