Spor camiasından sosyal hizmet şehrine tam destek

Yeşil sahalarda görmeye alışkın olduğumuz futbolumuzun efsane isimleri Rıdvan Dilmen, Rüştü Rençber, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin, Volkan Arslan, Mustafa Doğan, İlker Yağcıoğlu ve Nihat Kahveci'den oluşan Milli Futbolcularımız Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrine destek vermek için Darülirfan'da Başkanımız Hamza Cebeci, İdare Meclisi Üyelerimiz Hasan Şahin, Fuat Kulaçoğlu, personelimiz, sakinlerimiz ve gönüllülerimiz ile bir araya geldi.

Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı'nın sunumuyla başlayan Darülacezemizi Tanıtım Toplantımız sine vizyon gösterimi ile devam etti.

Toplantıda konuşan Başkanımız Hamza Cebeci, programa Darülaceze'ye bağış yapanların da katılım gösterdiğini belirterek, futbolculara ve katılımcılara teşekkür etti. Başkanımız Cebeci '' Cumhurbaşkanımızın hamisi olduğu projelerimize Türkiye'nin her kesimi, sanat camiası, spor camiası, iş dünyası, siyaset erbabı herkesdestek veriyor, tüm destekçilerimize de tekrar teşekkür ederiz.''dedi.

Rıdvan Dilmen de ''Öncelikle bütün gönül dostlarına sevgiler saygılar diliyor, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Özellikle Sayın Başkanımızın heyecanını görünce sadece sporcu kimliğimizle değil bu ülkenin bir evladı olarak büyük gurur duydum. Sayın Başkanımızın, 2016 yılında Darülaceze yararına Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleştirdiğimiz organizasyondaki heyecanı aynı coşkuyla devam ediyor. Yeni proje ile bizler de heyecanlandık mutlu olduk. Burada yaşayan insanların nasıl emin ellerde olduğunu görmek bizleri ayrıca sevindirdi ve gururlandırdı. Bütün gönül dostlarına teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum'' dedi.

Tanıtım toplantımız Milli Takım formalarının imzalanması ve anı fotoğraflarının çekimi ile son buldu.