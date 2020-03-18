Menü
Haberler››Spor››Spor camiasının sevilen ismi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti - Spor

Spor camiasının sevilen ismi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti

Spor camiasının sevilen ismi iş insanı Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti.

18.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:02
Spor camiasının sevilen ismi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti

Spor camiasının sevilen ismi iş insanı Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti.


Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanı, Yüzme Federasyonu eski Başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bir çok yatırım yapan iş insanı Fatma Sema Küçüksöz; tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Merhumenin cenazesi yarın saat 15.00'te Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak. Ardından Çamlıca mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Futbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti Spor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Spor
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Spor
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Spor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Spor
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Loading