Spor Camiasının Ünlü İsimleri S Sport2 Lansmanında Buluştu

İSTANBUL/ DHA
İş, spor, sanat ve medya dünyasından ünlü isimler Saran Group'un yeni spor kanalı S Sport2'nin lansman gecesinde bir araya geldi. Geceye katılan isimler arasında; Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, A Milli Futbol Takımı
ve Beşiktaş
'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş
, eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm
, Türkiye Spor Yazarları Derneği
Başkanı Oğuz Tongsir, Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Anadolu Efes
takım kaptanı ve Milli Basketbolcu Doğuş Balbay
, Fenerbahçe
futbol takımı İdari Menajeri Volkan Ballı
, spor yorumcusu Önder Özen
, eski milli kaleci Rüştü Reçber
, Fox TV
Çalar Saat sunucusu İsmail Küçükkaya
, Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül
, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO
'su Ömer Onan
, Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk
ve Hürriyet Gazetesi Köşe
Yazarı Ertuğrul Özkök
başta olmak üzere birçok ünlü isim yer aldı.
Gecede konuşan S Sport Genel Yayın Yönetmeni Emre Eren, "Saran Group olarak uzun yıllar içerik sağladığımız medyaya 2 yıl önce S Sport kanalıyla yayıncı olarak girdik. Premier Lig, Formula 1, NBA, MotoGP gibi çok güçlü içeriğin yanı sıra iyi bir ekip kurduk. Sporseverlerden büyük ilgi gördük. 2 yılda önemli bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu yoğun ilgi bizi ikinci kanalı kurmak için cesaretlendirdi" dedi.
S Sport2 hakkında da bilgi veren Eren, "Şimdi yeni bir bebeğimiz var: S Sport2. Bu kanalın ana gövdesini Bundesliga ve NCAA oluşturuyor. Portekiz
Ligi, MLS, ATP250, Diamond League gibi yayınlarımız da var ayrıca yeni yayın dönemine kadar yeni içerikler ekleyeceğiz. Her gelişmeyi yakından takip eden, araştıran genç bir ekip kurduk. Bunun yanı sıra İbrahim Altınsay
ve Uğur Meleke
gibi meslek kalitesini en yüksek çıtada tutan yorumcularla da birlikte çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
DHA, Beşiktaş, Spor
Kaynak: DHA