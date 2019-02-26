Spor camiasıyla buluşan Büyükakın: "Spor Şurası kuracağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Tr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin spor camiasıyla buluştu. Antikkapı'da düzenlenen programa Kocaeli'nin tüm spor branşlarından antrenör ve yöneticiler katıldı. Yeni dönemde spor politikalarını istişare etmek için adeta bir 'Spor Şurası' kurmak istediklerini söyleyen Büyükakın, "Bu mesele piramidin durması gibi, zeminin çok sağlam olması gerekiyor. Spor kültürünün ilkokuldan başlaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

SPOR POLİTİKASI DOĞRU YÖNETİLMELİ

Yeni dönemde spor politikalarını istişare etmek için adeta bir 'Spor Şurası' yapmak istediğini söyleyen ve bu konuya çok önem verdiklerini dile getiren Büyükakın, "Bu mesele piramidin durması gibi zeminin sağlam olması gerekiyor. Sporun ilkokuldan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Spora başlayan bir çocuk öncelikle temel spor eğitimi almalı, sonra her insanın kas yapısı farklı olduğu için o insana uygun spor branşlarına yönlendirilmesi lazım" dedi.

ÇOCUKLARIMIZ ÖZEL EĞİTİME TUTULMALI

Konuşmasının devamında Büyükakın, "Spor okulları ve bizim okullarımızdaki spor okullarında yetenek testleri yapılmış çocukların doğru branşlara yönlendirilmesi ve amatör spor kulüpleriyle buluşturma, kentin tesis alt yapısını doğru yönetme gibi bir yapı kurmalıyız. Amatör spordan profesyonele geçecek çocukları keşfedecek bir aklın 'Bu çocuktan olimpiyat derecesi çıkar' demesinin ardından bu çocuklar özel eğitime tabi tutulmalı. Olimpiyat sporcuları yetiştirmeliyiz. Bunu birlikte yapalım" ifadelerine yer verdi.

SPOR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GELMELİ

Profesyonel spora geçiş için amatör spor kulüplerinin desteklenmesi gerektiğini de kaydeden Büyükakın "Sporu kentimiz için bir marka haline çevirmek istiyoruz. Kocaeli dendiğinde aklımıza Kocaelispor gelmeli, bundan daha büyük bir tanıtım fırsatı yok. Aynı şey diğer spor branşları için de geçerli. Bu kentin sporu bir yaşam biçimi haline getirmesi lazım. Çocuklarımız en az bir spor dalıyla uğraşsın, en az bir müzik aleti çalsın istiyoruz. Bu kenti spor ve sporcu kenti yapmak için, bu kentin marka değerini yükseltmek için sporu desteklemeliyiz" şeklinde konuştu.

ÇOK GÜZEL İMKANLAR VAR

Bu kent çok güzel imkanlara sahip, muhteşem işler yapabiliriz" şeklinde konuşan Büyükakın, "Körfez'de su sporları üzerine uluslararası şampiyonalar yapabiliriz. Bu kentin sadece yüzde 1.5'u sanayi ve ticarete ayrılmıştır. Kentimizin yüzde 50'si orman, dağ bisikleti, trekking konusunda çok güzel imkanlar var. Kartepe'de sporcuların gelip kamp yaptığı bir sporcu kamp merkezi yapabiliriz" dedi.

KEV ARAZİSİ SPORA AYRILACAK

İzmit Merkez'de, Şehir Hastanesi'nin yanında olimpiyatlara sporcu hazırlama merkezi yapacağız" diyen Büyükakın, "Olimpiyat sporcuları burada çalışacak, ayrıca yanına bir olimpiyat havuz yapacağız. KEV'den aldığımız 50 dönüm arazinin tamamı spor için ayrılmıştır. Burada tesisler yapılacak, başarılı sporcular yetiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

KOCAELİSPOR SİYASET ÜSTÜ OLMALI

"Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkması gerekiyor" diyen Büyükakın "Kızılyıldız sürecini yürüttük, risk aldık ama bunu siyasete malzeme etmedik. Kocaelispor'un ekonomik durumu düzelmeden bu yolculuğun sağlıklı sürdürülmesi mümkün değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var, Kocaelispor doğru tesis altyapısıyla, doğru bir gelir düzenlemesiyle sporcunun alt yapıdan gelmesini sağlayacak tedbirleri de alarak istikrarlı bir şekilde yükselmesini sağlamak mümkün. Kentin sahiplendiği, siyaset üstü bir şekilde tasarlamamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapalım. Bu kent insanların yaşamaktan keyif alacakları bir kent olacaksa, bu dediklerimizi yapmamız lazım" dedi. Programın sonunda spor camiasının temsilcilerinin görüşleri alındı.

Kaynak: Bültenler