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SPOR Can Uğur Öğüt Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sert maçlar oynayacağız

SPOR Can Uğur Öğüt Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sert maçlar oynayacağızKadir GÜNEŞ GAZİANTEP,(DHA) - Gaziantep Basketbol'un takım kaptanı Can Uğur Öğüt, 'Geçen seneki başarının üzerine koyarak bu sene yeni başarılar elde ederiz diye düşünüyorum.

15.08.2019 13:13
SPOR Can Uğur Öğüt Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sert maçlar oynayacağız
SPOR Can Uğur Öğüt Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sert maçlar oynayacağız
Kadir GÜNEŞ GAZİANTEP,(DHA) - Gaziantep Basketbol'un takım kaptanı Can Uğur Öğüt, 'Geçen seneki başarının üzerine koyarak bu sene yeni başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Lig biraz daha zor olacak. Bu sene çok daha iyi takımlar ve çok daha güçlü kadrolar var dedi.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti. Takım kaptanı Can Uğur Öğüt, sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde çok sert maçlar oynayacaklarını belirten Öğüt, takım olarak rotasyonlarının geniş olduğunu ifade etti.
İyi bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunan kaptan Can Uğur Öğüt, Şampiyonlar Liginde çok sert maçlar oynayacağız. Seyahat, maçlar derken çok zor bir sezon bizi bekleyecek. Ama bu sene takım olarak rotasyonumuz daha geniş. Bu zorluğu kaldırabileceğimize inanıyorum. Umarım sağlıklı ve güzel bir sezon geçiririz? diye konuştu.
BU SENE ÇOK DAHA İYİ TAKIMLAR VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ KADROLAR VAR
Geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Öğüt, "Geçen seneki başarının üzerine koyarak bu sene yeni başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Bu sene lig biraz erken başlayacak. Eylül'ün son haftası gibi maçlar başlayacak. Fikstür de çekildi. Lig biraz daha zor olacak. Bu sene çok daha iyi takımlar ve çok daha güçlü kadrolar var. O yüzden bu sene geçen seneye göre daha zor bir lig geçecek gibi görünüyor" diye konuştu.
Öte yandan basketbolcular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Takıma yeni katılan sporcularınd yer aldığı sağlık kontrolleri, kardiyo testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
(FOTOĞRAFLI)

Can Uğur Öğüt, basketbol, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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