Haberler » Güncel » Spor cansu köksal: sırbistan karşısında kazanmamamız için bir sebep yok - Haber

Spor cansu köksal: sırbistan karşısında kazanmamamız için bir sebep yok

SPOR Cansu Köksal: Sırbistan karşısında kazanmamamız için bir sebep yok"Her şey yolunda gidiyor""Sırbistan'a karşı hızlı ve agresif oynamalıyız"Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN / İSTANBUL, (DHA) - Milli basketbolcu Cansu Köksal, "Sırbistan zor bir rakip, baskılı ve agresif oynuyorlar.

12.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:04
SPOR Cansu Köksal: Sırbistan karşısında kazanmamamız için bir sebep yok
"Her şey yolunda gidiyor"
"Sırbistan'a karşı hızlı ve agresif oynamalıyız"
Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN/ İSTANBUL, (DHA) - Milli basketbolcu Cansu Köksal, "Sırbistan zor bir rakip, baskılı ve agresif oynuyorlar. Biz de agresif ve hızlı oynarsak kazanmamamız için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" dedi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın forvet oyuncusu Cansu Köksal, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda oynayacakları Sırbistan ve Litvanya maçları öncesi Demirören Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"
Takımda her şeyin iyi gittiğini belirten Cansu Köksal, "Takımın havası gayet iyi, 15 kişiyiz şu an. Herkes sakatlıksız geldi, bunun için çok mutluyuz. Bir haftalık süreçte 2 maç oynayacağız, 2 antrenmanı dün yaptık, bugün de 2 antrenmanımız var. Her şey yolunda gidiyor, zaten hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve Ceyhun ağabeye hepimiz alışkınız, istediklerini biliyoruz. İyi antrenman yapıp gideceğiz" diye konuştu.
Milli takımdaki jenerasyon değişim sürecini de değerlendiren Cansu Köksal, "Şu an daha çok yeni, daha iyi olacağını düşünüyor ve istiyoruz" dedi.
"SIRBİSTAN'A KARŞI HIZLI VE AGRESİF OYNAMALIYIZ"
Sırbistan'a karşı agresif ve hızlı oynamaları gerektiğini söyleyen Köksal, "Sırbistan'ın en iyi oyuncularından biri eksik, bunun bizim avantajımız olacağını düşünüyorum. Sırbistan zor bir rakip, baskılı ve agresif oynuyorlar. Biz de agresif ve hızlı oynarsak kazanmamamız için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.
Spor cansu köksal: sırbistan karşısında kazanmamamız için bir sebep yok

Sırbistan Karadağ, Cansu Köksal, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:14 Cumhuriyet Ankara'sının kuruluşunu anlatan sergi başkentlilerle buluşacak
14:14 Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı
14:13 Spor merve aydın daha fazla türk sporcu avrupa'da forma giyecektir
14:13 Ankara-güven hastanesi, 'hasta hizmetleri haftası'nı kutladı
14:13 Öğrencilerin tehlike dolu okul yolu -1
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
13:29 Bacaklarını kurtlar yiyen talihsiz vatandaş, yetkililerden yardım istiyor
13:24 İstanbul'da ölü bulunan İngiliz eski istihbaratçıya Suriyeli isimden dikkat çeken kargo
13:15 Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son Dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:14:31