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Spor çanta dolusu parayla moral veren başkan arkadaşlarımıza güveniyoruz

SPOR Çanta dolusu parayla moral veren başkan Arkadaşlarımıza güveniyoruzGüven HASBAŞ ADAPAZARI (Sakarya) (DHA) - TFF 2'nci Lig takımlarından Sakaryaspor'un kulüp başkanı Cumhur Genç, Bayburtspor maçı öncesi soyunma odasına para dolu çanta ile gelerek prim sözünü tutarken, Biz...

18.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:46
SPOR Çanta dolusu parayla moral veren başkan Arkadaşlarımıza güveniyoruz
Güven HASBAŞ ADAPAZARI ( ) (DHA) - TFF 2'nci Lig takımlarından 'un kulüp başkanı Cumhur Genç, Bayburtspor maçı öncesi soyunma odasına para dolu çanta ile gelerek prim sözünü tutarken, Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz dedi.
Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, hafta sonu deplasmanda Bayburt Özel İdare maçı öncesi soyunma odasına para dolu çantayla gelerek., Bu maçı da kazanacağınızdan şüphemiz yok. Buyurun arkadaşlar, söz verdiğimiz 500 bin TL. Annenizin ak sütü gibi hepinize helal olsun dedi. Cumhur Genç, 3 maç galibiyet için verdiği sözü tutarken, Sakaryaspor karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce prim olayıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce primle ilgili olarak, Bayburt maçını almamız lazım. Maçı almak için de oyuncu arkadaşlara heyecan vermemiz lazım. Bu heyecanı nasıl verelim dedik. Ekonomik katkıyla. Hem maddi hem manevi katkıyı verelim dedik. Cumhur Genç başkanımız maçtan önce parayı masaya koydu. Maçtan önce 'Kazanın, hediyeniz burada' dedi diye konuştu.
Başkan Cumhur Genç ise Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Allah'ta bize yardım etti dedi. Başkan Genç bundan sonraki maçlarda da uygulamanın devam edip etmeyeceği sorusuna ise İnşallah diyerek cevap verdi.
Spor çanta dolusu parayla moral veren başkan arkadaşlarımıza güveniyoruz

Sakaryaspor, Sakarya, prim, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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