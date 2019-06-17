SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
Nesrin AYDIN ANKARA (DHA
) - Gençlerbirliği
Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü
ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan
ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Murat Cavcav, Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız dedi.