17.06.2019 19:38
Haberler»Güncel » Haber

SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı

SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladıNesrin AYDIN ANKARA (DHA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
Nesrin AYDIN ANKARA (DHA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Murat Cavcav, Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız dedi.SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
Kaynak: DHA
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, DHA, Mustafa Kaplan, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:01 Sındırgı'da dereler taştı, bodrum katları su bastı
20:01 "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve...
20:00 SAMSUN Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü
19:59 Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı cankurtaran kurtardı
19:59 Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti.
19:58 İzmir'i dakikalar içerisinde sağanak yağış vurdu
19:58 Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi