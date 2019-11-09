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Spor çaykur rizespor - antalyaspor maçının ardından

Antalyaspor maçının ardındanMehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Uzun süre unutulmuycak bir maç oldu" dedi.

09.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:55
Antalyaspor maçının ardından
Mehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Uzun süre unutulmuycak bir maç oldu" dedi.
Süper Lig'in 11'inci haftasında Çaykur Rizespor'un evinde Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal, maça iyi başladıklarını söyleyerek şöyle konuştu Hafta başından beri bu maça çok yüksek motivasyonla hazırlandık. Herkes, 'Bir an önce maç başlasa da 3 puan alsak, taraftarımızı mutlu etsek' görüntüsü verdi. Maça iyi başladık. Rakibe ilk yarıda pozisyon vermedik. Rakibimizle aynı puandaydık, puan alıp rakibimizin üstüne çıkmak istiyorduk. Beklenmedik bir şekilde kırmızı kart yedik. Mecburi bir değişiklikle 10 kişi maça devam ettik. Bugün sahaya giren-çıkan herkes aslanlar gibi oynadı. Bir karakter koydular ortaya. Uzun süre unutulmayacak bir maç oldu. Maçın her anında, her dakikasında takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızın da oyuncularımızı motive etmesi bizi mutlu etti. Rize camiası tamamıyla maça inanmıştı. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Zafer'in ısınmadan oyuna girmesi, yüksek özgüvenle kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını dile getirerek, Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık, her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.
Spor çaykur rizespor - antalyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor, Rizespor, Rize, Güncel

Kaynak: DHA


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