Spor çaykur rizespor başkanı hasan kartal bariz hata yapan hakemlere para cezası gelmeli

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bariz hata yapan hakemlere para cezası gelmeli"Aldığımız 1-2 oyuncu beklentilerimizi karşılamadı""Yerli oyuncudan uzaklaştık; milli takımın başarısı örnek olsun""Sporculara ödenen bedellere vergi geliyor; bu, kulüpleri zora sokar""Kulüp başkanları kendi dönemlerinden sorumlu olmalı""Kulüpler Birliği yasasının neden çıkmadığını açıklasınlar""Hakemlere verilen maaş az"Ercan Ata-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Hakemlerin çok bariz hata yaptığı maçlarda da bir cezai yaptırım olması lazım. Bariz hataları varsa ona bir standart koyup, para cezası getirmesi getirilmesi lazım" dedi.Süper Lig'de 14 puanla 12'nci sırada bulunan Çaykur Rizespor cumartesi günü sahasında 13 puanla 14'üncü basamakta yer alan İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, ligde geride kalan 13 haftada takımın gösterdiği performans, yabancı oyuncu kuralı ve hakemlerle ilgili görüşlerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Başkan Hasan Kartal, yapılan transferlerden bazılarının beklentileri karşılamadığını belirterek, "Rizespor kötüye gidiyor demek bence yanlış olur çünkü daha önümüzde 5 maç var. Biz bu 5 maç içerisinde 2 maç alırsak 20 puan oluruz. 20 ve üzeri puanla ilk yarıyı bitirirsek de sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Aslında bizim bu dönemde daha yukarılarda olmamız gerekirdi ama nedense bir türlü uyum sağlayamadık. Sonuca varmakta sıkıntı çekiyoruz. Almış olduğumuz 1-2 oyuncu beklentilerimizi karşılayamadı. Bizim yapacağımız tek şey, ara transferleri çok iyi yapabilmek ve ikinci yarıda, geçen sezon ikinci yarıdaki başarıyı yakalamak" diye konuştu."KONYASPOR MAÇINI MUTLAKA ALMALIYIZ"Konyaspor ile oynayacakları maça dikkat çeken Başkan Kartal, takımda hiçbir sorun olmamasına rağmen istedikleri verimi alamadıklarını belirterek, "Ben sporcu arkadaşlarımızla, hocamızla yakinen ilgileniyorum. Aramızdaki koordinasyon çok iyi. Birbirimize karşı sevgimiz, saygımız iyi, bir bütünlük içerisindeyiz. Arada bir çatlak yok, şehirle de yok. Ama bir türlü istediğimiz verimi alamadık. Ama bu demek değildir ki Rizespor hep böyle gidecek. Ufak tefek nerede hatamızın olduğunu biliyoruz. Nerede hata olduğunu tahmin de ediyoruz ama zaman geldiğinde onları da düzeltiriz. Biz ikinci yarı çok daha iyi bir Rizespor olacağız. Bu maç çok önemli bir maç çünkü rakip Konyaspor bizim altımızda, eşit puanlar diyelim mutlaka bu maçı almalıyız. Alamazsak bizde bir sıkıntı doğurur mu? Hayır, toparlarız ama bu maçı mutlaka almamız lazım. Bu maçı alamazsak çok üzülürüm" ifadelerini kullandı."YERLİ OYUNCUDAN UZAKLAŞTIK; MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI ÖRNEK OLSUN"Yabancı oyuncu kuralı hakkında da açıklamalarda bulunan Kartal, milli takımın başarısına işaret ederek, "Milli takımın başarısının bize örnek olması lazım. Yerli sporcularımız gayet başarılı oluyor. Ama biz maalesef yerliden çok uzaklaştık. Yurt dışından al, getir, oynat. Bunlar da başarıyı getirmiyor diye düşünüyorum. Diğer Avrupa kupalarına katılan kulüplerimize baktığımız zaman pek başarılı değiller. Bizim özümüze dönmemiz lazım. Bu yabancı konusunun bir an önce çözülmesinden yanayım. Biz bunları konuşuyoruz, geçen dönem de konuştuk ama esas bunları konuşacak olan, üzerine gidecek olan TFF ve Spor Bakanlığı'dır. Bu işi çözecek olan bunlardır" dedi."SPORCULARA ÖDENEN BEDELLERE VERGİ GELİYOR; BU, KULÜPLERİ ZORA SOKAR"Hasan Kartal, vergi konusuna da değinerek, "Sporculara ödenen bedeller üzerine vergi geliyor. Vergiyi sporcu kendisi öderse, baktığınız zaman, sporcu nasıl olsa aldığının vergisini ödeyecek diye düşündüğünüz zaman sporcu vergi ödesin tabii, devletine neden ödemesin. Bu güzel bir şey ama bizdeki sistemin böyle kurulacağına inanmıyorum. Dışardan gelen futbolcu ben vergiye karışmam, elime gelecek paraya bakarım, diyecek. Bu da ne olacak, vergi de kulübün üzerine yıkılmış olacak. O zaman zaten ekonomik krizde olan kulüpler daha çok sorun yaşayacak" şeklinde konuştu."KULÜP BAŞKANLARI KENDİ DÖNEMLERİNDEN SORUMLU OLMALI"Kulüplerin ekonomilerinin düzeltilmesi için belirli şartların getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kartal, "Kulüp başkanlarının mutlaka kendi döneminden sorumlu olmaları lazım. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde yapılan borçlardan tamamen sorumlu olmadığı sürece bu işler düzelmez. Düzelmesi de mümkün değildir. Bunun da mutlak suretle kanunlaştırılması lazım. Yönetici bulunmaz diyenler var ama yönetici bulunmazsa da kayyum atanır, yine bulunur. Borçlardan kurtulan daha düzenli kulüpler oluşur diye düşünüyorum. Düzgün insanlar da o zaman başkanlık yapar" diye konuştu."KULÜPLER BİRLİĞİ YASASININ NEDEN ÇIKMADIĞINI AÇIKLASINLAR"Başkan Hasan Kartal, Kulüpler Birliği yasasının bir an evvel çıkarılması gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:"Sözleşmeleri devam eden yabancı futbolcular var. Bir de sanıyorum en fazla yabancısı olan birinci sırada Galatasaray, iki de biz, herhalde ikinciyiz, iki değilse de üçüncüyüz. Bu sayıyı kademeli bir şekilde indirmek lazım. Futboldaki hataları bakan da biliyor, genel müdür de biliyor, bizler de biliyoruz ama iş düzeltmeye geldiğinde bir türlü düzelmiyor. Kulüpler Birliği yasası çıksın bir an önce. Neden çıkmadığını yetkililerin açıklaması lazım.""HAKEMLERE VERİLAN MAAŞ AZ"Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, hakem hatalarıyla ilgili de görüşlerini açıkladı. "Hakemler de insandır, o koşuşturma içerisinde görecek ve doğruya karar verecek. Bu, zor bir iş" diyen Başkan Hasan Kartal, "Ama tabii bariz hataların yapılması da yanlıştır. Sanıyorum Süper Lig'de 40-42 tane hakem var, bu hakemlerin alttan gelmesi lazım. 3'üncü Lig'den, 2'nci Lig'den hakemlik yapan arkadaşlarımızın da yukarı alınması ile ilgili daha çok çalışılması lazım. Hani VAR hakem hatalarını vallahi en aza indirecekti? Hakemler VAR'a gitmiyor ya da VAR onu çağırmıyor. Hakemlerin çok bariz hata yaptığı maçlarda da bir cezai yaptırım olması lazım. Ceza veriliyor ama üç ya da dört hafta maç verilmiyor. Bir de cebinden çıkacak bir şey olması lazım. Hakemlere verilen bedel de azdır bence. 10 bin civarında bir bedel ödeniyor hakeme. Bir hakeme 10 bin TL'ye maç yönettirmek de bana az geliyor. ve net konuşmak lazım; oradaki futbolcuları görüyorsunuz, 1 milyon Euro'ya, 800 bin Euro'ya bir futbolcunun koşturduğu yerde bir hakemin 10 bin TL'ye koşturması biraz yanlış onu da artırmak lazım. Bir de cezai şart getirmek lazım. Bariz hataları varsa ona bir standart koyup, para cezası getirmesi getirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.