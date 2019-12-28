Haberler » Güncel » Spor çaykur rizespor başkanı kartal: devreye galibiyetle girmek istiyoruz - Haber

Spor çaykur rizespor başkanı kartal: devreye galibiyetle girmek istiyoruz

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Devreye galibiyetle girmek istiyoruzMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - Süper Toto Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, 'Devre arasına galibiyetle girmek istiyoruz" dedi.

28.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:54
Çaykur Rizespor Başkanı : Devreye galibiyetle girmek istiyoruz
Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - Süper Toto Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın 'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, 'Devre arasına galibiyetle girmek istiyoruz" dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kartal, 'Sezona başlangıcımız çok iyiydi ama gittikçe güç kaybettik. Diğer takımlar için de bu geçerli. Baktığımız zaman, biz bu puana razı mıyız, tabii ki razı değiliz. Puanımız en az 25-26 olmalıydı ama olmadı. Biz yöneticiler olarak inandığımız her şeyi yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu yüzden ruhen rahatım. İnşallah Rizespor'u daha iyi yerle getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bir sporcu gitmek istedikten sonra kulüpte tutarsanız, hem o çocuk için hem de kulüp için iyi bir şey olmaz. Biz Vedat transferi için iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. Bizim takımın ne yapacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz 5 gol yiyor, bir bakıyorsunuz galip geliyor. Ligin ilk yarısı bitiyor. Son maçta Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Devre arasına galibiyetle girmek istiyoruz" diye konuştu.
Spor çaykur rizespor başkanı kartal: devreye galibiyetle girmek istiyoruz

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Rizespor, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:25   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu - Haber
13:25   Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
13:24   Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı - Haber
13:24   İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Zonguldak'ta - Haber
13:23   Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme,... - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
28.12.2019 13:27:11