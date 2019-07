SPOR Çaykur Rizespor, El Kabir ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, El Kabir ile sözleşme imzaladıAytekin KALENDER - Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç 'in Kalmar FF takımı forması giyen Mustafa El Kabir ile 1 yılık opsiyonlu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.Çayeli ilçe meydanında düzenlenen imza törenine Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Kartal, 'İnşallah birlik beraberliğimiz bu sezonda devam edecek. Rize'nin ilçelerini de taraftarımız olması için bu organizasyonu Çayeli'nde yaptık. Birlik beraberlikle başaracağız. Futbol kulübümüzü en iyi yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız. El Kabir artık Rizesporlu. Futbol hayatında da en başarılı dönemini geçireceğine eminim. Rize'yi hiç unutmayacak, buradaki birlik ve beraberliği görüp, sadece futbolu düşünüp başarılı olacak. Hayırlı olsun diliyorum' dedi."YENİ VEDAT MURİÇ'İMİZ: EL KABİR"Transfere devam ettiklerini belirten Kartal, 'Bize uygun oyuncuları aramıza katmaya devam edeceğiz. Yeni Vedat Muriç'i takıma transfer ettik. Sözleşmesi sonsuz, bizi severse bizimle yıllarca çalışabilir. Takıma hayırlı olsun. Sportif direktörümüz transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Sezona en iyi şekilde hazır bir takım kuracağız' diye konuştu.30 yaşındaki oyuncu Mustafa El Kabir de Rize'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, 'Karşılama için herkese teşekkür ediyorum. Eski hocamla beraber çalışacağım. Bu yüzden ayrıca mutluyum. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum. Burada başarılı olacağıma inanıyorum. Kamplara gidip hazırlanacağız. Beni herkes tanıyor biliyor. En iyi şekilde hazırlanıp lige başlamak istiyorum' dedi.