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Spor çaykur rizespor - ittifak holding konyaspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor maçının ardındanMehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Bu hafta her şey istediğimiz gibi gitti dedi.

30.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:40
İttifak Holding maçının ardından
Mehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Bu hafta her şey istediğimiz gibi gitti dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 'Çok iyi toparlandık. Bu kadar eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Biz bu maça çok iyi hazırlandık. İyi sonuçlar alacağımızı kafamızda planlamıştık. Her şey planladığımız gibi oldu. Oyun disiplinden kopmadık. Zaman zaman topu bilerek Konyaspor'a bıraktık. Ne yapacaklarını ölçmek için. Doğru zamanda, doğru oynadık. Sasse'yi oyuna aldıktan sonra rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Kazanmasını bildik. Bu 3 puanı hep birlikte kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aykut hoca ile futbolculuk hayatında birlikte oldum. Aynı durumda bugün ben de olabilirdim. Biz futbol adamları maalesef bıçak sırtında iş yapıyoruz. Her türlü kendisine kefilim. Ona başarılar diliyorum' dedi.
KOCAMAN BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAĞIZ
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Maç öncesinde her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Süreçte, sıkıntılı dönemler oldu. Bu dönem derin bir sıkıntı olarak gözüküyor. İki takımda da kazanan kimse o sıkıntıyı bir nebze düşürecekti. Sezonun bütüne yayılan görüntü bugün çok net bir şekilde ortaya çıktı. Kırılgan bir yapı, kolay pozisyonlar verme. Kritik anlar oldu, çarpan toplarla golü buldular. Bizi maçta tutan ise rakibin hatasıyla bulduğumuz gol oldu. Rizespor'un oyun yapısı gereği hızlı oyuncuları ve hızlı atakları vardı. Şut ve orta pozisyonlarımız güzel gözükse de zayıftı. Sorunlarını öteleyen Rizespor oldu. Onları kutluyorum. Biz istiyorduk ama güçlü davranış biçimini sahada gösteremedik. Sorunlarımızın biraz daha derinlendiğini söyleyebiliriz. Esas zorluk bizim kendi durumumuz. En büyük rakibimiz kendimiziz. Konyaspor taraftarı bize büyük destek, sevgi ve aynı zamanda kredi verdi. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok. Bazen işler beklenmediği gibi gitmeyebilir. Gördüğüm derin krizlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Bir değerlendirme yapmakta fayda var diye konuştu.
Spor çaykur rizespor - ittifak holding konyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor, Konyaspor, Rizespor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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