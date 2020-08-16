SPOR Çaykur Rizespor taktik çalıştı

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor'da, bugün gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalara devam edildi.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. Yarı sahada taktik antrenman yapan Karadeniz temsilcisi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmanı takımın sportif direktörü Yılmaz Bal da takip etti.

TALBI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Yeşil-mavili takımın Tunuslu defans oyuncusu Montassar Talbi takımdan ayrı düz koşu yaptı.