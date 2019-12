Spor cengiz durmuş grand slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi...

Cengiz Durmuş: Grand Slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum"Çok keyifli bir lig haftası yaşadık""Kazananı çok olan bir lig olduğunu düşünüyorum" Spor Bakanlığımızın altyapı konusunda çok güzel çalışmaları var""Federasyon olarak yol haritamızı biliyoruz"Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Grand Slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Her yaş grubunda eğitim veriyoruz, her ilde belediyelerimiz, kulüplerimiz, antrenörlerimiz ile tenisin yaygınlaşması için 81 ilde örgütleşmeyi başarmış durumdayız. Altyapı ne kadar iyi olursa üstyapının da o kadar iyi olduğunu düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde oynanan maçların ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Keyifli bir hafta yaşadıklarını vurgulayan Durmuş, "Çok keyifli bir lig haftası yaşadık, yaşıyoruz. Burada önemli olan birçok parametre var. En önemlisi, teniste en önemli turnuvalarda oynayan ve başarı elde eden oyuncularımızın böylesine güzel bir ulusal turnuvada oynayarak tenise olan ilginin her geçen gün arttığı bir dönemde böylesine güzel bir haftanın yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor tabii ki" ifadelerini kullandı."KAZANANI ÇOK OLAN BİR LİG OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Spor Toto Türkiye Tenis Ligi için sporculara uygun bir takvim belirlediklerinden dolayı bu sene lige katılımın çok büyük olduğunun altını çizen Cengiz Durmuş, "7-8 senedir ara verdiğimiz bir ligde en iyi sporcularımız, uluslararası takvimi kovalamasıyla nedeniyle bu turnuvada oynayamıyorlardı. Sporcularımız ve kulüplerimizle birlikte bütün oyuncularımızın katılabileceği bir haftayı birlikte tayin ettik. Bu sene katılım çok güzel, en üst düzeyde mücadele eden oyuncularımızın hepsi oynadı ve oynamaya devam ediyor. 7 bölgeden temsilcilerimizin kıran kırana mücadelesi ile seneye daha büyük bir katılımın olacağına inanıyorum. Biz bu ligi düzenlerken aslında kazanılan birçok parametre var. Kazananın olduğu kaybedenin ise olmadığı bir branş yaşıyoruz biz. Sadece madalya odaklı bir kazanç gözüyle bakmıyoruz. Seyredebilen, tenise ilgisi olan ya da olmayan herkesin severek işin içine dahil olabileceğini düşünüyoruz. Bu bir kazanç. Bütün bölgelerden temsilcilerimizin bir hafta boyunca burada iç içe olması ve sporcularımızın birçok şeyi paylaşarak hem memnuniyetleri hem şikayetleri birlikte alabildiğimiz bir dönem yakalayabildik bu lig sayesinde. O yüzden ben kazananı çok olan bir lig olduğunu düşünüyorum. Katılım her geçen yıl daha fazla ve daha hızlı olacak" şeklinde konuştu."SPOR BAKANLIĞIMIZIN ALTYAPI KONUSUNDA ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALARI VAR"Türkiye'de Grand Slam şampiyonu olabilecek oyuncular olduğunu söyleyen Cengiz, "Altyapının olmadığı bir yerde üstyapının anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Bu anlamda Spor Bakanlığımızın çok güzel çalışmaları ve hazırlıkları var. Biz altyapıda okul çağından başlayıp çocuklarımızın tenise yönelmesini planlarken üstyapıda Amerika'nın burs vererek oyuncularımızı adeta çalıyor olması bizi çok rahatsız ediyordu. Yetenekli çocuklarımızın çoğu yurtdışına giderek orada okumayı tercih ediyordu. Bu da bizi Grand Slam'lerde temsil edecek sporcuların azalmasını sağlıyordu. Spor Bakanlığımızın 28 üniversite ile anlaşma yapmış olması bundan sonra dönemlerde sporcularımızın kaygı duymamasına, kendi ülkelerinde yüzde yüz burs ile okumalarına vesile olduğu için bize çok güzel dönüşler var. Biz bu anlamda bunları birlikte başarırsak bahsettiğimiz Grand Slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Her yaş grubunda eğitim veriyoruz, her ilde belediyelerimiz, kulüplerimiz, antrenörlerimiz ile tenisin yaygınlaşması için 81 ilde örgütleşmeyi başarmış durumdayız. Altyapı ne kadar iyi olursa üstyapının da o kadar iyi olduğunu düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu."FEDERASYON OLARAK YOL HARİTAMIZI BİLİYORUZ"Altyapı çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Cengiz, "Biz sonuç almaya başladık. Alt yaş kategorilerinden milli takımlara oyuncu verebiliyoruz. Bugün artık Hatay'dan milli takımlara giden oyuncularımız var. Ağrı'dan, Samsun'dan, Gebze'den artık her yerden sporcu gelmeye başladıysa bu belediyelerimizle ve Spor Bakanlığımızın altyapıya verdiği önemle, federasyonlarımızın da kendi işlerini doğru bir şekilde yapmasıyla ortaya çıkıyor. Biz de federasyon olarak neyi, nasıl başarabileceğimizin yol haritasını biliyoruz. 10 yıllık stratejik planımızda yıllık, aylık ve günlük planlanmış bir çalışma biçimimiz var. Biz bunları doğru yansıtabilmek zorundayız. Gerçekten kaybedenimiz yok. Herkesin kazanabildiği şartlar oluşturuyoruz. Sporcularımız tenisle tanıştıkları için, belediyeler onlara imkan sunduğu için ve zengin sporu olmadığını göstermek için kıymetli şeyler bunlar. Hepimiz istediklerimize kavuşabileceğimiz bir alan yaratmış oluyoruz. Bu da ülkemiz ve federasyonumuz adına çok değerli bir çalışma diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.