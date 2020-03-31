Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı

SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımıİSTANBUL,(DHA) -Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.

31.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:11
SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı
İSTANBUL,(DHA) -
Roma 'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine "evde kal" yazdı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR Cengiz Ünder’den evde kal paylaşımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cengiz Ünder, Roma, Güncel

Haberin Videosu :

SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi
Ali Babacan’ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi Haberler
Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran’dan anlamlı destek Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran'dan anlamlı destek
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
112’yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı Haberler
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Haberler
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haberler
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Fransa’da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

22:22: -KKTC'de sokağa çıkma yasağından ilk görüntüler - Haber 22:22: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Haber 22:20: Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi - Haber 22:20: AK Parti'li Salman ve Alinur Aktaş'tan telekonferansla 'koronavirüs' toplantısı - Haber 22:20: Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı - Haber 21:42: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi - Haber 21:02: ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 20:07: 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Haber