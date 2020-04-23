Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SPOR Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya TVF'den destek

SPOR Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya TVF'den destek - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli futbolcu Cengiz Ünder tarafından başlatılan 23 Nisan kampanyasına destek verdi.

23.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:54
SPOR Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya TVF'den destek
- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli futbolcu Cengiz Ünder tarafından başlatılan 23 Nisan kampanyasına destek verdi.
Milli sporcu Cengiz Ünder, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı olması nedeniyle başlattığı 23 Nisan kampanyası adına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 100 okula 11'er tane futbol topu hediye ettiğini duyurdu.
Bu kampanyaya milli sporculardan Mert Günok 100 okula 2'şer çift kaleci eldiveni, Ozan Tufan 100 okula kitap ve Sertaç Şanlı da 100 okula 200 basketbol topu bağışta bulunarak katkı sağladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise federasyon olarak bu anlamlı kampanyaya destek verdiklerini belirterek Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi okullara 100 adet mini voleybol seti hediye edeceklerini duyurdu.
TVF Başkanı Üstündağ yaptığı paylaşıma, Böylesine anlamlı ve özel bir günde milli sporcumuz Cengiz Ünder'in başlattığı, ardından Ozan Tufan, Mert Günok ve Sertaç Şanlı'nın desteğiyle 100 okulumuza çok güzel hediyeler gitti. Biz de 100 okulumuza geleceğin voleybolcu yıldızları için mini voleybol seti armağan ediyoruz. Nice 100 yıllara!? notunu düştü. SPOR Cengiz Ünder’in başlattığı kampanyaya TVF’den destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Voleybol Federasyonu, Cengiz Ünder, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan’da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
Aşı ile ilgili müjdeyi veren Ercüment Ovalı, 3 ay sonrasını işaret etti Haberler
Aşı ile ilgili müjdeyi veren Ercüment Ovalı, 3 ay sonrasını işaret etti
23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Haberler
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Haberler››Güncel››SPOR Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya TVF'den destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:48: AK Parti'li gençlerden, çocuklara '23 Nisan' ziyareti - Haber 19:48: Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'a özel konser - Haber 19:48: KKTC Başbakanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a kutlama mesajı Açıklaması - Haber 19:47: Öykü Arin, dünya çocuklarının resmini çizdi - Haber 19:46: Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı - Haber 19:32: İtalya'da 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı - Haber 16:03: Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber