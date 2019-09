Spor çift kol nakli bekleyen alihan'ın hayali, vücut geliştirme şampiyonu olmak

Çift kol nakli bekleyen Alihan'ın hayali, vücut geliştirme şampiyonu olmakAkdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli olmayı bekleyen Alihan Kılıç'ın (19) hedefi, vücut geliştirme şampiyonu olmak. Her gün sabah ve öğleden sonra çift antrenman yapan Kılıç, Hedefim Türkiye ve dünya vücut şampiyonu olmak dedi.Konya'nın Akşehir ilçesi Yunak Mahallesi'nde oturan Alihan Kılıç, annesi Pakize Kılıç'ın henüz hamileliğinin başındayken içtiği ilaç nedeniyle elleri oluşmadan dünyaya geldi. Alihan Kılıç, Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü'nü bitirdi. Sınava girerek bir kamu kurumunda iş bulmayı hayal eden, spor yaşamının yanı sıra, bilgisayar ve telefonu rahatlıkla kullanan Alihan Kılıç'ın en büyük hayallerinden biri ise sevdiğiyle el ele tutuşmak.Yaklaşık üç yıldır Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde çift kol nakli olmayı bekleyen Alihan Kılıç, nakil için her gün dua ettiğini ifade etti. Çok iyi bilgisayar kullanan, vücut geliştirme sporu ve futbola tutkusundan söz eden Alihan, Tek eksiğim kollarım. İnşallah çift kol nakli olacağım. Doğuştan olmayan kollarıma nakille sahip olabilirsem, kısa sürede iyileşip arzu ettiğim hayata kavuşacağıma inanıyorum dedi.NAKİL GÜNÜNÜ HEYECANLA BEKLİYORAÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından belirli aralıklarla test ve kontrolleri gerçekleştirilen Kılıç, nakil için şartlarının uygun olduğunu, nakil dosyasında hiçbir eksiği olmadığını, nakil için tek eksiğin bağış olduğunu söyledi.NAKİLLİ CİHAN VE MUSTAFA CESARET VERDİKol nakli olmaya karar verdikten sonra Türkiye'nin ilk çift kol nakillileri Cihan Topal ve Mustafa Sağır'la defalarca telefonla görüştüğünü anlatan Alihan Kılıç, her ihtiyacını tek başına karşılayabildiğini, nakil olarak daha rahat bilgisayar kullanmak istediğini söyledi. Kılıç, Tek dileğim nakil olup, vücut şampiyonalarında eksiğim olmadan başarılı olmak dedi.HOCAMIZA GÜVEN DEDİLERCihan Topal ve Mustafa Sağır'ın kendisini nakil için cesaretlendirdiğini vurgulayan Alihan Kılıç, Kesin kararlıyım. Bu konuda basında çıkan haberleri okudum. Cihan Topal ve Mustafa Sağır'la telefonla görüştüm. Beni cesaretlendirdiler. 'Önce Allah'a sonra da Ömer hocamıza güven' dediler. Ben de bu amaçla Antalya'ya sık sık geliyorum. Kontrollerimi aksatmıyorum. Sabırla 'Nakil sırası sende' diyecekleri günü bekliyorum diye konuştu.Antalya'ya Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarıyla gelip gittiğini vurgulayan Kılıç, Daha önce de geldiğimde tetkiklerim yapılmıştı fakat tüm tetkiklerim tekrarlanacak. Akciğer grafisi, kalp ve diğer organlarımla ilgili incelemeler yapılacak. Ömer hocam da nakil için en uygun adaylar arasında olduğumu söyledi. Bağış olursa nakil olacağım dedi.SOL ELİN BAŞ PARMAĞIYLA DOĞDU, ONU DA KESTİLERAnnesinin hamile olduğunu bilmeden rahatsızlığı nedeniyle doktora gittiğini, verilen ilaçları kullandığını, bu ilaçların etkisiyle elleri oluşmadan dünyaya geldiğine değinen Alihan Kılıç, Sadece sol elimin baş parmağıyla doğmuşum. O parmağı da küçükken emdiğim için zayıflamış ve kesmişler dedi.Akşehir'de çiftçilik yapan annesi, 2 erkek ve 3 kız kardeşiyle yaşadıklarını anlatan Alihan Kılıç, babasının ise 8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi. Alihan Kılıç, tüm ailesi ve arkadaşlarının nakil olması için dua ettiğini sözlerine ekledi.DONÖR SAYISI ARTMALIProf. Dr. Ömer Özkan ise kompozit doku nakli ameliyatlarının hastanın hayat kalitesini artırmak amacını taşıdığını belirterek, Tüm ameliyatlar özenle yapılıyor. Bu tür ameliyatlarda seçimin biraz daha dikkatli yapılması gerekiyor. Burada en önemli olan donör bulunması. Sadece bizde değil diğer hayat kurtaran böbrek, karaciğer, kalp gibi organ nakillerinde de aynı. Donör sayısı arttıkça bu tür ameliyatlar daha düzenli yapılacaktır. Bağışlayıcı bakımından çok iyi durumda değiliz. Biz dünyada canlıdan nakilleri en fazla yapan ülkelerden biriyiz, donör sıkıntısı sürekli dile getiriliyor. İnşallah gelecekte bunu da aşarız diye konuştu.