SPOR Demir Grup Sivasspor'a ikinci koronavirüs testi yapıldı

Demir Grup Sivasspor'a ikinci koronavirüs testi yapıldıSİVAS, (DHA) - LİG hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında ikinci kez koronavirüs testinden geçti.

25.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:42
Demir Grup Sivasspor'a ikinci koronavirüs testi yapıldı
SİVAS, (DHA) - LİG hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında ikinci kez koronavirüs testinden geçti.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele ikinci kez koronavirüs testi uyguladı. Sivasspor'da daha önce yapılan ilk teste katılanların tümünün sonucu negatif çıkmıştı. SPOR Demir Grup Sivasspor’a ikinci koronavirüs testi yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor, Dönüş, DHA, Güncel, Haber

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