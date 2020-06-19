SPOR Demir Grup Sivasspor'da Konya mesaisi

Demir Grup Sivasspor'da Konya mesaisiSİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'de 3'üncü sırada bulunan Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

19.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:28
Demir Grup Sivasspor'da Konya mesaisi
SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'de 3'üncü sırada bulunan Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Demir Grup Sivasspor yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanın ardından 15.00'te hava yolu ile Konya'ya giderek kampa girecek. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Mert Hakan Yandaş ile kart cezalısı Emre Kılınç maçta forma giyemeyecek. SPOR Demir Grup Sivasspor’da Konya mesaisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivasspor, Konya, DHA, Güncel, Haber

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