SPOR Demir Grup Sivasspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

SPOR Demir Grup Sivasspor'da koronavirüs testleri negatif çıktıEraydın AYTEKİN / SİVAS,(DHA) -Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.

16.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:57
SPOR Demir Grup Sivasspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,(DHA) -
Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.
Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabii tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi. SPOR Demir Grup Sivasspor’da koronavirüs testleri negatif çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivasspor, Sivas, DHA, Güncel, Haber

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