Haberler » Güncel » Spor demir grup sivasspor'da kupa mesaisi - Haber

Spor demir grup sivasspor'da kupa mesaisi

Demir Grup Sivasspor'da kupa mesaisiHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

02.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:56
Demir Grup 'da kupa mesaisi
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve dinlendirilen Hakan Arslan antrenmana katılmazken, Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yolu ile karşılaşma için İstanbul'a gidecek. Demir Grup Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında Esenler Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın 18.30'da başlayacak.
Spor demir grup sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor, Esenler, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06 Minik kızının cenazesini battaniyeye sarıp, götürdü
13:06 Bakan Gül: Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi
13:06 Bedensel engelleri hayallerine engel olmadı
13:06 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
13:05 Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı
2.12.2019 13:09:16